Ketidakadilan yang jelas?.. Kesalahan wasit yang sangat besar dalam pertandingan Brasil melawan Norwegia

“Archivo Far”, salah satu akun terkemuka yang mengkhususkan diri dalam menganalisis kasus-kasus wasit, memicu perdebatan setelah pertandingan Brasil melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah menegaskan adanya kesalahan wasit yang jelas dalam pertandingan tersebut.

Timnas Brasil pun tersingkir dari turnamen tersebut setelah kalah 2-1 dari Norwegia, setelah Erling Haaland mencetak dua gol kemenangan pada menit ke-79 dan ke-90, sementara Neymar mencetak satu-satunya gol Brasil melalui tendangan penalti di masa injury time, sehingga "Seleção" tersingkir dari Piala Dunia di babak 16 besar untuk pertama kalinya sejak tahun 1990.

Akun Spanyol yang berspesialisasi dalam wasit, melalui platform “X”, mempublikasikan analisisnya mengenai insiden kontroversial tersebut, menegaskan bahwa Ryan, pemain Brasil, melakukan pelanggaran jelas terhadap Antonio Nosa saat merebut bola di awal serangan yang kemudian berujung pada pemberian tendangan penalti untuk Matheus Cunha.

Akun tersebut menyoroti bahwa Ryan sama sekali tidak menyentuh bola, melainkan secara jelas menghalangi Nosa, dan menilai bahwa pelanggaran tersebut seharusnya diberi sanksi serta permainan dihentikan sebelum serangan dilanjutkan.

Akun tersebut menambahkan bahwa wasit video (VAR) melakukan kesalahan lain, karena hanya menampilkan cuplikan benturan antara Christopher Ayer dengan Matheus Cunha di dalam kotak penalti kepada wasit lapangan, sementara sepenuhnya mengabaikan cuplikan sebelumnya yang memperlihatkan pelanggaran terhadap Nosa, yang digambarkan akun tersebut sebagai “ketidaklancaran komunikasi” antara ruang VAR dan wasit pertandingan.

Insiden tersebut terjadi pada babak pertama pertandingan, ketika wasit memberikan tendangan penalti untuk Brasil setelah meninjau tayangan ulang video akibat pelanggaran yang dilakukan Christopher Ayre terhadap Matheus Cunha di dalam kotak penalti, namun Bruno Guimarães gagal mengeksekusi tendangan tersebut setelah kiper Orjan Niland berhasil menahannya, sehingga peluang Brasil untuk unggul pun sirna.

Meskipun ada kontroversi wasit, Brasil gagal memanfaatkan momentum tersebut, sebelum akhirnya dihukum oleh Haaland dengan dua gol di menit-menit akhir yang memberikan Norwegia tiket bersejarah ke perempat final, sementara Neymar hanya mampu mencetak gol penghibur dari tendangan penalti pada masa tambahan waktu.

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