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Al Ittihad vs Al Kholood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Ketidakadilan dan keputusan mengejutkan: Bek Al-Ittihad melontarkan kecaman terhadap wasit laga Al-Khaleej

Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Saudi Pro League
D. Pereira
Arab Saudi
Portugal

Bek asal Portugal meledak

Bek Al-Ittihad asal Portugal, Danilo Pereira, melancarkan kritik keras kepada wasit yang memimpin laga melawan Al-Khaleej, usai hasil imbang 1-1 pada pekan pertama Liga Roshn Pro, seraya menegaskan bahwa sejumlah keputusan wasit berpengaruh langsung terhadap hasil pertandingan.

Pereira berbicara kepada media selepas laga usai, mengomentari keputusan penetapan pelanggaran terhadap dirinya yang berujung pada kartu merah, di samping tuntutannya agar diberikan penalti untuk Al-Ittihad, dengan menganggap bahwa keputusan-keputusan tersebut tidak adil bagi timnya.

Pereira: Al-Ittihad seharusnya mendapatkan penalti

Bek asal Portugal itu berkata tentang salah satu momen di dalam kotak penalti: "Tentu saja, keputusan wasit salah, kami seharusnya mendapatkan penalti setelah saya didorong dari belakang," seraya menegaskan bahwa Al-Ittihad layak mendapatkan peluang untuk mencetak gol dari titik putih.

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Pereira juga menyinggung pelanggaran yang ditetapkan terhadapnya dan berujung pada pengusirannya, seraya menjelaskan bahwa situasi momen itu tidak layak mendapatkan hukuman yang menimpanya, dan berkata: "Bola dalam posisi tinggi dan pandangan saya tertuju padanya, tekelnya tidak disengaja atau menggunakan kekuatan besar, dan bahkan tidak ada kontak penuh."

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Ia menambahkan: "Saya tidak tahu apa yang dilihat wasit pada momen itu, saya katakan dengan jelas: keputusan wasit sangat buruk," dalam kritik langsung kepada wasit, terlebih kartu merah tersebut memaksa Al-Ittihad menyelesaikan pertandingan dengan sepuluh pemain dan berpengaruh pada kemampuannya untuk mempertahankan keunggulan.

Pengusiran mempersulit tugas Al-Ittihad

Pereira menuturkan bahwa kekurangan jumlah pemain membuat tugas Al-Ittihad semakin sulit selama menit-menit tersisa, dengan berkata: "Setelah saya mendapatkan kartu merah, menjadi sulit bagi kami untuk kembali ke jalannya pertandingan dengan sepuluh pemain."

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Meski demikian, bek asal Portugal itu menegaskan bahwa timnya mendapatkan peluang-peluang yang bisa saja dimanfaatkan untuk memastikan kemenangan, tetapi ia tidak berhasil memanfaatkannya sebagaimana mestinya, dan menambahkan: "Meski begitu, saya rasa kami memiliki peluang untuk mencetak gol, tetapi kami tidak mampu memanfaatkannya sebagaimana mestinya."

Pereira menutup pernyataannya dengan menegaskan perlunya melupakan apa yang terjadi dan fokus pada masa depan, dengan berkata: "Beginilah sepak bola, kini kami harus fokus pada pertandingan berikutnya," dalam upaya menutup lembaran laga melawan Al-Khaleej dan bersiap menghadapi partai berikutnya.

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