Daftar 30 nominasi untuk penghargaan Ballon d'Or diumumkan hari Selasa ini, memicu perasaan campur aduk di kubu Barcelona.

Daftar tersebut mencakup Lamine Yamal, Cubarsi, dan Rodri (yang bermain untuk Manchester City musim lalu), selain Ferran Torres (pemain Paris Saint-Germain saat ini).

Meski demikian, dua nama menonjol absen dari skuad Blaugrana, karena baik Pedri maupun Raphinha gagal mengamankan tempat di daftar tersebut; padahal pemain asal Tenerife itu sempat menempati peringkat kesebelas pada edisi sebelumnya, sementara pemain asal Brasil itu berada di peringkat kelima.

Surat kabar Katalan "Sport" menyebut absennya dua bintang Barcelona itu sebagai sebuah ketidakadilan.

Meski Pedri tidak menampilkan performa yang kuat di Piala Dunia -di mana pelatih De la Fuente lebih memilih mengandalkan Fabian di posisinya- ia tetap memainkan peran sentral dalam berbagai keberhasilan Barcelona.

Di sisi lain, Raphinha juga tidak bersinar di Piala Dunia (mengingat timnas Brasil menjadi salah satu kekecewaan turnamen), dan musimnya bersama klub tidak setara dengan angka-angka menakjubkan yang ia catatkan pada musim 2024-2025; meski begitu, absennya kedua nama tersebut tetap menjadi hal yang mengejutkan dalam daftar panjang yang mencakup pemain-pemain seperti Sadio Mane, Julian Quinones, dan Dayot Upamecano.

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Sudah dipastikan daftar ini akan memicu kontroversi, mengingat banyaknya nama yang absen; dan kasus Pedri serta Raphinha adalah contoh terbaik untuk hal itu, terlebih karena keduanya saat ini sedang berada dalam periode bersinar dengan level yang luar biasa.

Musim lalu, Pedri menjalani 43 pertandingan bersama Barcelona, mencetak dua gol dan menyumbang 12 assist; dan yang lebih penting, ia menjadi pengatur permainan bagi tim yang mendominasi La Liga, meraih Piala Super Spanyol, dan nyaris melangkah ke final Liga Champions Eropa.

Di pihaknya, Raphinha mencetak 21 gol dan menyumbang 8 assist dalam 33 pertandingan; dan meski ia tidak berada di puncak performanya, angka-angka tersebut tetap mengesankan.

Keduanya merupakan elemen inti dalam skuad pelatih Hansi Flick, dan tak diragukan lagi absennya mereka dari daftar ini akan menjadi motivasi bagi keduanya untuk membuktikan bahwa mereka termasuk pemain elite di kancah sepak bola dunia.

Harapan Barcelona untuk memenangi Ballon d'Or sangat bergantung pada Lamine Yamal, meski Rodri - bahkan Pau Cubarsi - mungkin juga bisa masuk ke lingkaran persaingan.

Pada hari Selasa, pemain asal kawasan "Rocafonda" itu tampil dalam konferensi pers yang teladan, di mana ia mengutamakan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi, sekaligus berhasil pada saat yang sama membuktikan posisinya dengan gaya yang elegan.

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