Ketertarikan serius terhadap Robert Lewandowski ternyata saling timbal balik: Pemain asal Polandia itu akan terbang ke sana

Robert Lewandowski kemungkinan akan melanjutkan kariernya di Amerika Serikat. Fabrizio Romano mengonfirmasi, menyusul laporan jurnalis Polandia Tomasz Wlodarczyk, bahwa sang penyerang terbuka untuk bergabung dengan Chicago Fire.

Barcelona memutuskan untuk mencari penyerang baru yang lebih muda karena usia Lewandowski yang sudah cukup tua, yang akan berusia 38 tahun dalam dua bulan ke depan. Oleh karena itu, klub tersebut sangat tertarik pada penyerang Atlético Madrid, Julián Álvarez.

Lewandowski tidak kekurangan tawaran dan tertarik untuk pindah ke Major League Soccer. Bintang top ini telah terbang ke AS bersama agennya, Pini Zahavi, untuk memulai negosiasi.

Namun, Wlodarczyk menekankan bahwa belum ada kesepakatan yang tercapai. "Lewandowski mempertimbangkan tawaran tersebut dengan serius, tetapi belum mengambil keputusan akhir," katanya.

Chicago Fire dilaporkan telah menawarkan kontrak dua tahun kepada Lewandowski, dengan opsi perpanjangan untuk tahun ketiga.

Selain Lewandowski, klub asal The Windy City ini juga berharap bisa merekrut Leon Goretzka. Pemain Jerman yang pernah tampil di Piala Dunia ini memiliki kontrak yang akan berakhir di Bayern München.

Goretzka yang berusia 31 tahun sama sekali tidak dijamin mendapat tempat di starting line-up musim lalu, dan seperti Lewandowski, ia tampaknya terbuka untuk petualangan baru di Illinois.