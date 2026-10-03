Menurut Corriere dello Sport, klub Italia itu ingin membawanya ke Kota Abadi pada musim dingin, idealnya lewat skema peminjaman dengan opsi pembelian. Pada musim panas lalu, Giallorossi juga sudah berupaya merekrut sang penyerang, tetapi saat itu masih belum berhasil.

Endrick disebut dipandang di Roma sebagai tambahan penting dan hubungan antara pemuncak klasemen Serie A saat ini dengan pemain muda tim nasional Brasil itu disebut diwarnai simpati timbal balik, lapor Corriere.

Sementara Endrick pada musim ini hanya bermain empat menit di bawah Mourinho, ia di Roma tampaknya bisa berharap mendapat banyak waktu bermain di bawah pelatih Gian Piero Gasperini. Dan itulah yang tampaknya didambakan Endrick.

"Di Prancis dia menemukan kembali kebahagiaannya," jelas ayahnya pada musim panas. "Real Madrid telah merampas waktu bermainnya." Douglas Ramos merujuk pada masa peminjaman putranya pada paruh kedua musim lalu, ketika ia berkembang pesat selama masa pinjamannya ke Olympique Lyon dan dengan itu berhasil menembus skuad Piala Dunia asuhan Carlo Ancelotti.

"Masalah dengan pemain muda Brasil adalah mereka tidak berkembang karena mereka tidak bermain. Itu terjadi pada Endrick, tetapi juga pada talenta lain seperti Estevao," kata Ancelotti beberapa hari lalu. "Mereka pergi ke Eropa pada usia 18 atau 19 tahun, datang ke klub-klub besar, dan di sana tidak mendapatkan menit bermain. Tanpa menit bermain, mereka tidak bisa berkembang."

Getty Images

Bagaimana perjalanan Endrick di Real Madrid?

Dengan ekspektasi yang sangat besar, Endrick pindah dari Palmeiras ke Real pada musim panas 2024. Pelatih saat itu: Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu memang tidak memberinya terlalu banyak waktu bermain pada musim debutnya, tetapi setidaknya tetap memainkannya dalam 37 laga kompetitif.

Di bawah penerus Ancelotti, Xabi Alonso, Endrick kemudian sama sekali tidak memainkan peran apa pun, yang membuatnya pindah ke Lyon pada musim dingin, tempat ia mencatatkan delapan gol dan delapan assist yang luar biasa dalam 21 penampilan. Itu membawanya ke Piala Dunia, tempat Ancelotti memainkannya sebagai pemain pengganti dalam empat dari lima pertandingan. Kembali di Real, Endrick kembali berada dalam situasi Alonso di bawah Mourinho - dia tidak bermain.

Di Roma, Endrick akan bersaing dalam skema 3-4-2-1 racikan Gasperini dengan mantan pemain Dortmund Donyell Malen dan dua pemain Argentina, Paulo Dybala dan Matias Soule.