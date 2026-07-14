Ketersediaan Marcos Leonardo untuk pertandingan-pertandingan penting Ajax di Conference League masih belum pasti

“Ini akan menjadi menarik” apakah Ajax dapat mengandalkan Marcos Leonardo di babak kualifikasi Conference League, demikian yang diungkap oleh José De La Verde dari Ajaxfinancials.com.

Marcos Leonardo dibeli Ajax dari Al-Hilal pada hari Minggu dengan harga 17,5 juta euro. Jumlah tersebut dapat meningkat hingga 19 juta euro, jika bonus-bonus tertentu terpenuhi.

Sementara itu, Ajax masih belum memperkenalkan pemain asal Brasil tersebut, sehingga waktu mulai semakin mendesak bagi klub asal Amsterdam ini.

Pasalnya, pada 23 Juli nanti, pertandingan pertama dari dua leg melawan Vojvodina atau Ferencvaros akan digelar dalam babak kualifikasi kedua Conference League.

Batas waktu pendaftaran untuk pertandingan dua leg tersebut adalah 23 Juli pukul 00.00, atau sebelas hari lagi. Izin kerja untuk Leonardo bisa memakan waktu hingga dua minggu.

Menurut De La Verde, Ajax merupakan referensi yang diakui oleh IND. Referensi ini merujuk pada perusahaan, lembaga pendidikan, atau organisasi yang telah disetujui secara resmi oleh IND.

Status ini sering kali diwajibkan untuk mengajukan izin tinggal atau visa bagi pekerja asing (seperti migran berkualifikasi), mahasiswa, atau au pair. Hal ini membuat proses pengajuan di IND jauh lebih cepat, namun tetap bisa memakan waktu hingga dua minggu.

Jika Ajax tidak berhasil mendaftarkannya tepat waktu untuk pertandingan pada 23 Juli, maka Leonardo juga akan melewatkan leg kedua dari dua leg tersebut di Johan Cruijff ArenA pada 30 Juli.