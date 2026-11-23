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Kekalahan 0-2 dari Pyramids kembali membuka persoalan identitas teknis Al Ahly dan cara klub mengelola urusan pelatih dalam beberapa tahun terakhir. Tim yang terbiasa bersaing memperebutkan trofi dan mengoleksi gelar tampak tak mampu memaksakan ritmenya dalam duel langsung melawan salah satu pesaing utamanya dalam perburuan gelar, sementara Pyramids terlihat lebih jelas dalam gagasan dan lebih mampu menerapkannya.

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Di tengah kekalahan yang mungkin tidak mengejutkan sebagian besar pendukung Al Ahly, terutama di tengah kritik keras dan terus-menerus terhadap pelatih Hussein Ammouta, perdebatan soal keputusan memilih juru taktik asal Maroko itu untuk tugas ini kembali mencuat. Perdebatan itu hadir dalam bentuk pertanyaan membingungkan yang kerap terdengar di kalangan Al Ahly, terutama setiap kali tim tersandung, apalagi performa tim belum memenuhi harapan para pendukung Si Merah yang tak sabar melihat kembalinya citra tim yang kuat setelah kekecewaan musim lalu yang berakhir tanpa gelar.

Pertanyaan paling objektif saat ini bukan soal menilai Hussein Ammouta dari satu pertandingan, melainkan sejauh mana gagasannya cocok dengan Al Ahly, dan apakah manajemen telah memilih pelatih yang tepat atau sekadar memasukkan nama baru ke dalam sistem yang sejak awal tidak memiliki identitas teknis yang stabil dalam beberapa tahun terakhir.

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Dilihat dari rekam jejaknya, Ammouta memiliki CV yang kuat. Ia membawa Wydad menjuarai Liga Champions Afrika 2017 dan Liga Maroko, meraih Piala Afrika 2021 bersama timnas pemain lokal Maroko, serta membawa Yordania ke final Piala Asia 2023, pencapaian terbaik dalam sejarah timnas Yordania. Namun, keberhasilannya di tempat-tempat tersebut tidak serta-merta berarti gayanya sesuai dengan tuntutan Al Ahly.

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Ammouta juga tidak bisa dikatakan jelas-jelas menganut aliran bertahan, tetapi ia pun bukan pelatih yang menjadikan penguasaan bola dan pressing tanpa henti sebagai fondasi gaya bermainnya. Pelatih asal Maroko itu cenderung mengutamakan organisasi dan disiplin taktik, menyesuaikan strateginya dengan lawan, sembari memanfaatkan transisi dan ruang. Fleksibilitas ini bisa menjadi keunggulan dalam laga sistem gugur, tetapi juga memunculkan lebih banyak pertanyaan tentang kemampuannya memimpin tim yang pendukungnya menuntut inisiatif dan pemaksaan gaya bermain, bukan sekadar beradaptasi dengan lawan.

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Pyramids membuka perbedaan: Al Ahly antara transisi yang lambat dan hilangnya keseimbangan

Melawan Pyramids, Al Ahly tampak tak mampu mengalirkan bola dengan kecepatan yang dibutuhkan dan keluar dari area sendiri secara terorganisasi, serta gagal mengubah penguasaan bola menjadi ancaman nyata. Masalah juga terlihat pada transisi bertahan, ruang antara lini tengah dan lini belakang, kecepatan kembali ke posisi, serta perlindungan di belakang para pemain yang naik menyerang. Semua itu menjadi indikasi kelemahan berulang dalam pengaturan jarak dan pembagian peran, bukan sekadar kesalahan individu.

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Ammouta tidak menanggung sendiri tanggung jawab atas gambaran ini, mengingat ada kebutuhan yang belum dipenuhi manajemen. Al Ahly membutuhkan penyerang tengah yang piawai menuntaskan peluang dan bergerak di antara dua bek tengah, serta bek tengah yang kuat dan cepat dalam menghadapi ruang, sesuatu yang sangat dirindukan sejak manajemen gagal mempertahankan Wessam Abou Ali. Tim juga membutuhkan gelandang bertahan andal yang melindungi lini tengah, menutup ruang saat kedua bek sayap naik, dan membantu membangun serangan di bawah tekanan. Posisi-posisi ini berpengaruh besar terhadap keseimbangan tim dan kemampuannya bersaing, terlebih pemain yang ada saat ini tidak bisa diandalkan karena performa mereka berubah-ubah dari satu laga ke laga lain dan dari satu lawan ke lawan lain.

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Absennya pemain-pemain berpengaruh juga mengganggu stabilitas susunan pemain, terutama Emam Ashour, yang memiliki kemampuan membawa bola ke depan dan menembus lini lawan. Emam absen dalam empat laga sebelum duel melawan Pyramids karena alasan teknis, sebelum kembali masuk skuad dan tampil kurang meyakinkan sebagai pemain pengganti hari ini. Cedera pemain lain juga mempersempit pilihan staf pelatih, sehingga makin menambah pertanyaan tentang teka-teki kegagalan banyaknya rekrutan Al Ahly dalam beberapa tahun terakhir, yang tetap tidak memberikan keseimbangan bagi tim dan membuat pelatih kepala terbelenggu saat dibutuhkan.

Dari Koller hingga Ammouta: apakah Al Ahly membayar harga pilihan yang asal-asalan?

Tanggung jawab terbesar justru ada pada cara pengelolaan urusan sepak bola. Sejak kepergian Pitso Mosimane, Al Ahly silih berganti ditangani Ricardo Soares, Marcel Koller, dan José Riveiro, sementara Emad El-Nahhas beberapa kali menjabat sebagai pelatih sementara, lalu Jess Thorup, hingga akhirnya Ammouta. Setiap pelatih memiliki filosofi dan kebutuhannya sendiri, tetapi manajemen tidak pernah memberikan jawaban jelas tentang identitas tim yang ingin dibangun atau kriteria yang menjadi dasar pemilihan pelatih kepala. Filosofi tidak bisa diganti setiap kali pelatih berganti, lalu tim dituntut mempertahankan karakter yang tetap, dan pelatih berikutnya dihukum dengan pemecatan.

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Perbandingan antara awal masa kepelatihan Ammouta dan Marcel Koller secara khusus, karena Koller adalah pelatih yang paling lama bertahan di Al Ahly selama kepemimpinan Mahmoud El Khatib, menunjukkan bahwa hasil saja tidak menentukan penilaian atas sebuah pilihan. Dalam 14 pertandingan resmi pertama Ammouta (domestik dan kontinental), Al Ahly meraih 11 kemenangan dan dua hasil imbang, lalu menelan kekalahan pertama hari ini, dengan mencetak 30 gol dan kebobolan 7. Menurut catatan pertandingan Koller, tim juga meraih 11 kemenangan dan dua hasil imbang dalam 13 laga pertama di bawah asuhannya. Artinya, awal keduanya identik dari segi kemenangan dan hasil imbang, dengan keunggulan produktivitas gol bagi Ammouta.

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Koller bertahan sekitar 960 hari dan menjalani 161 pertandingan bersama Al Ahly menurut data Transfermarkt. Melawan Pyramids, ia meraih 5 kemenangan dari 8 pertemuan, ditambah dua hasil imbang dan satu kekalahan, dengan timnya mencetak 13 gol dan kebobolan 9. Sementara itu, Ammouta kalah 0-2 dalam pertemuan pertamanya melawan lawan yang sama. Sampel ini belum memungkinkan perbandingan historis antara kedua pelatih, tetapi menempatkan pelatih asal Maroko itu di hadapan ujian dini.

Namun, secara realistis, kemiripan angka tidak menjawab hal yang paling mengganggu pendukung Al Ahly: performa teknis, kelemahan di lini belakang, dan tidak adanya keterpaduan antarlini. Masalahnya bukan hanya pada jumlah kemenangan, melainkan pada kemampuan tim memaksakan karakternya dan menguasai laga-laga besar. Di sinilah muncul ungkapan yang tidak ingin didengar pendukung Si Merah: "Al Ahly tidak lagi menakutkan".

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Di sinilah letak tanggung jawab Mahmoud El Khatib, dewan direksi, dan semua pihak yang bertanggung jawab atas sepak bola, dengan mengakui bahwa berbagai pendapat kerap dikesampingkan demi visi presiden klub. Pemilihan pelatih harus didahului dengan penentuan bentuk tim, kebutuhannya, pemain yang mampu menerapkan gagasannya, serta waktu yang diperlukan untuk membangun proyeknya. Mengganti pelatih tanpa membenahi mekanisme seleksi, perencanaan, dan perekrutan berarti setiap pelatih kepala baru akan mewarisi kekurangan pendahulunya, lalu dituntut memberikan hasil instan dengan sumber daya yang mungkin tidak sesuai dengan gagasannya.

Karena itu, Ammouta tidak semestinya dijadikan satu-satunya pihak yang disalahkan, tetapi ia juga tidak bisa dibebaskan dari tanggung jawab atas tim yang mundur ke sikap reaktif dan kehabisan solusi. Ia harus membuktikan kemampuannya menyajikan sepak bola yang sepadan dengan kebesaran dan sejarah Al Ahly. Manajemen pun harus membuktikan bahwa mereka memilih pelatih untuk proyek yang jelas dan siap memenuhi kebutuhannya, dan yang lebih penting, menunjukkan kesediaan memikul tanggung jawab tanpa selalu menjadikan pelatih sebagai kambing hitam.

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Pertanyaan yang sebenarnya dan paling realistis kini bukan lagi sekadar apakah Ammouta cocok untuk Al Ahly, melainkan apakah manajemen Al Ahly tahu pelatih seperti apa yang mereka inginkan dan tim seperti apa yang ingin mereka bangun?