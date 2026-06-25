Keterangan mengenai kick-off pertandingan Tunisia vs Belanda: inilah jam berapa pertandingan akan dimulai

Sudah ada kejelasan mengenai waktu kick-off pertandingan antara tim nasional Belanda melawan Tunisia. Karena kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi, pertandingan terakhir Oranje di fase grup sempat terancam ditunda, namun ternyata hal itu tidak terjadi.

"Pengumuman resmi menyatakan bahwa pertandingan akan dimulai sesuai jadwal," kata reporter NOS Jeroen Stekelenburg dari Kansas City, tempat pertandingan melawan Tunisia akan digelar.

Artinya, pertandingan akan dimulai ‘seperti biasa’ pada pukul 01.00 (waktu Belanda). “Sungguh luar biasa jika melihat lapangan. Tadi memang turun hujan deras, tetapi sekarang tidak ada genangan air di lapangan.”

“Sebenarnya lapangan ini dalam kondisi sempurna, jadi semuanya akan dimulai tepat pukul 01.00,” kata Stekelenburg.







