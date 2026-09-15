Hamza Abdelkarim, penyerang muda Barcelona, mengungkapkan kebanggaannya sebagai bagian dari Al Ahly Mesir, seraya menegaskan bahwa ia selalu menyempatkan diri untuk menyaksikan seluruh pertandingan tim tersebut bahkan setelah kepergiannya.

Hamza Abdelkarim pindah dari Al Ahly ke tim cadangan Barcelona pada masa bursa transfer musim dingin, Januari lalu, dengan status pinjaman.

Namun penyerang muda itu membuktikan kelayakannya mengenakan seragam tim utama Barca, hal yang mendorong manajemen klub untuk mengubah kontrak pinjaman menjadi transfer permanen, sebelum ia memperpanjang kontraknya hingga tahun 2030.

Hamza Abdelkarim berbicara tentang Al Ahly saat prosesi perpanjangan kontraknya dengan Barcelona, Selasa hari ini.

Hamza ditanya apakah ia masih mengikuti pertandingan Al Ahly hingga kini, dan ia menjawab tanpa ragu, "Tentu saja, saya selalu mengikuti pertandingan Al Ahly. Sebagai contoh, sekitar satu jam lagi ada pertandingan tim tersebut (melawan Abu Qir Fertilizers di Liga Mesir), saya akan menyempatkan diri untuk menontonnya."

Ia menambahkan, "Saya menonton setiap pertandingan. Ini adalah klub tempat saya tumbuh besar, dan mengajari saya banyak hal. Seluruh Mesir mendukung saya, begitu pula bangsa Arab, karena itu saya berterima kasih kepada mereka, dan saya berharap dapat membahagiakan mereka."

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