Perkara masa depan pelatih Jerman Matthias Jaissle bersama Al Ahli Saudi memasuki babak baru, setelah berbulan-bulan diliputi ketidakpastian dan spekulasi. Tampaknya hari-hari mendatang akan membawa keputusan yang dinantikan mengenai kelanjutan sang pelatih atau kepergiannya, seiring keinginan manajemen untuk menuntaskan perkara ini sebelum musim baru dimulai.

Sejak akhir musim lalu, kontrak Jaissle berubah menjadi salah satu perkara paling rumit di internal Al Ahli, bukan karena perselisihan soal gaji, melainkan karena sejumlah klausul kontrak, terutama klausul penalti, yang menurut sang pelatih tidak mewujudkan keseimbangan antara kedua belah pihak, sementara manajemen berpegang pada sikapnya demi menjaga hak-hak klub.

Selama pemusatan latihan yang digelar di Portugal, delegasi dari manajemen eksekutif berupaya memanfaatkan kehadirannya bersama tim untuk mencapai kesepakatan dengan pelatih asal Jerman itu, namun Jaissle menolak masuk ke dalam negosiasi apa pun, dan lebih memilih menunda pembicaraan tentang masa depannya hingga masa persiapan selesai, agar konsentrasinya maupun konsentrasi para pemain tidak terpecah.

Menurut sumber jurnalis Mohammed Al Bukairi, sikap ini tidak berarti pintu perpanjangan kontrak tertutup, justru sebaliknya, karena Jaissle menyetujui untuk menggelar pertemuan dengan manajemen eksekutif setelah tim kembali ke Jeddah. Hal ini memberikan Al Ahli secercah harapan baru untuk menghidupkan kembali negosiasi dan mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

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Pertemuan yang dinantikan itu membawa arti penting yang besar bagi kedua belah pihak. Manajemen ingin memastikan kelanjutan pelatih yang berhasil mengembalikan tim ke podium juara di level benua, sementara Jaissle menginginkan kontrak yang memberinya stabilitas dan kepercayaan penuh terhadap proyek ini, jauh dari klausul apa pun yang dapat membatasi masa depannya.

Jika pertemuan itu berhasil mendekatkan sudut pandang kedua pihak, maka Al Ahli akan menjamin stabilitas teknis lebih dini sebelum musim dimulai. Namun, apabila perselisihan terus berlanjut, perkara kepergian Jaissle bisa kembali mencuat dengan kuat, terutama di tengah meningkatnya minat klub Eropa untuk mendapatkan jasanya. Hal ini menjadikan beberapa hari ke depan sangat menentukan dalam menggambar masa depan salah satu pelatih terpenting di Liga Roshn Saudi.

Perlu diingat bahwa nama Jaissle dikaitkan dengan kursi kepelatihan sejumlah klub Eropa sejak akhir musim lalu, usai meraih gelar Liga Champions Asia Elite untuk kali kedua secara beruntun.