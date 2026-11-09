Meski Zinedine Zidane mengawali masa kepemimpinannya di jajaran kepelatihan timnas Prancis secara positif, ketenangan yang tampak di dalam kamp Les Bleus tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di balik layar, setelah sejumlah laporan media mengungkap rentetan krisis organisasi dan perselisihan internal, yang sampai pada tahap adu mulut antaranggota staf administrasi, serta pemberian cuti sakit kepada salah seorang pejabat menyusul memanasnya perselisihan dengan rekannya.

Menurut situs "Foot Mercato" asal Prancis, yang mengutip surat kabar "L'Équipe", bulan-bulan pertama masa jabatan Zidane diwarnai gejolak internal, meski hasil yang diraih tim di bawah kepemimpinannya cukup baik, yakni tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam empat pertandingan perdananya.

Timnas Prancis bersiap menjalani jeda internasional yang baru, setelah para pemain tiba di pusat latihan Clairefontaine hari Senin ini, untuk persiapan menghadapi Italia pada Kamis malam, sebelum laga melawan Belgia, dalam sebuah pemusatan latihan yang diharapkan Zidane dapat dimanfaatkan untuk melanjutkan pengembangan tim dan mengokohkan gagasan teknisnya, terutama dengan bergabungnya sejumlah wajah baru, yang paling menonjol di antaranya Pablo Pagis dan Saël Kumbedi.

Namun surat kabar "L'Équipe" menyoroti suasana yang sama sekali berbeda di balik layar, dengan menyatakan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hasil atau aspek teknis, melainkan merembet ke cara pengelolaan sejumlah urusan organisasi dan hal-hal yang menyangkut para pekerja di dalam timnas.

Jeda internasional pada September lalu telah menyaksikan rentetan kesalahan organisasi yang memalukan, yang paling menonjol adalah insiden kaus kaki dalam pertandingan melawan Belgia, yang menyebabkan tertundanya dimulainya laga dan dijatuhkannya denda sebesar 10 ribu euro kepada Federasi Sepak Bola Prancis, akibat penggunaan ikat kaus kaki dengan warna yang tidak sesuai regulasi.

Periode tersebut juga menyaksikan sejumlah momen lain yang menimbulkan kebingungan, setelah Kylian Mbappé terlihat memegang bendera Turki seorang diri usai kedua timnas memasuki lapangan, dan Michael Olise terpaksa menyingkirkan piring pemanasan yang tertinggal di permukaan lapangan setelah lagu kebangsaan kedua negara dimainkan dalam pertandingan melawan Italia, sementara Zidane tidak dapat mendengar awal lagu kebangsaan Prancis di İzmit.

Krisis tersebut tidak berhenti pada kesalahan yang tampak di depan kamera, karena L'Équipe mengungkap adanya perselisihan sengit antara dua orang pengurus perlengkapan, yang berkembang menjadi adu mulut hebat, hingga mendorong salah satunya untuk mengambil cuti sakit.

Persoalan ini menyangkut Bastien Giray, pengurus perlengkapan tim utama, yang dipromosikan setelah bekerja dengan timnas Prancis U-21, dan Kamel Lahlou, yang menurut surat kabar tersebut hubungan eratnya dengan Fabien Barthez berperan dalam memuluskan penunjukannya pada jabatan administratif.

Menurut laporan tersebut, adu mulut sengit pecah antara kedua pihak pada pertemuan pertama mereka, dan ketegangan mencapai tahap di mana Giray merasa rekannya nyaris melakukan kekerasan fisik terhadapnya, yang mendorongnya untuk melaporkan insiden tersebut kepada para pejabat.

Meski tuduhan itu serius, tidak ada tindakan tegas untuk meredam krisis tersebut, sebagaimana diberitakan surat kabar itu, hal yang membuat Giray kecewa, karena ia menilai para atasannya menghindari untuk mengambil sikap yang jelas demi menghindari ketidaksenangan sejumlah orang dekat Zidane, sebelum ia kemudian mengambil cuti sakit.

Selama pemusatan latihan November ini, Julien Mimetot, mantan direktur teknik timnas Prancis U-21, akan mengemban tugas untuk mengisi kekosongan akibat absennya Giray.

Restrukturisasi di dalam Federasi Prancis

Perubahan administratif itu merembet ke urusan-urusan lain di dalam Federasi Sepak Bola Prancis, yang memasang pengumuman internal untuk mencari asisten bagi direktur tim Laurent George, bersamaan dengan persiapan untuk menata ulang jabatan pengurus keamanan, menyusul tuduhan yang dialamatkan kepada Mohamed Sanhadji.

Perkembangan-perkembangan ini menimbulkan tanda tanya seputar mekanisme pengelolaan dan organisasi di dalam timnas Prancis, yang memiliki sederet bintang sepak bola dunia paling menonjol, tetapi menghadapi tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan lapangan hijau semata.

Di antara awal yang menjanjikan dari Zidane dan gejolak yang satu demi satu terkuak di balik layar, tugas pelatih Prancis itu tampak lebih besar daripada sekadar membangun tim yang mampu bersaing, karena ia juga akan dituntut untuk bekerja dalam suasana yang stabil, jauh dari perselisihan yang mengancam memecah konsentrasi di dalam kamp Les Bleus.