Klub Barcelona mengarah untuk mengandalkan penyerang muda asal Mesir, Hamza Abdel Karim, 18 tahun, sebagai salah satu solusi alternatif guna mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain internasional Polandia Robert Lewandowski, di saat berkas kepindahan pemain Argentina Julian Alvarez dari Atletico Madrid masih menggantung tanpa kepastian.

Surat kabar Spanyol "Sport" mengatakan bahwa pelatih Hansi Flick menunjukkan kekaguman besar terhadap penampilan Hamza Abdel Karim selama masa persiapan menghadapi musim baru, terutama setelah ia mencetak dua gol Barcelona dalam pertandingan uji coba melawan Birmingham City, hal yang memperkuat peluangnya untuk bertahan dalam skuad tim utama.

Bakat Mesir yang menjanjikan

Hamza Abdel Karim, yang sebelumnya sempat tampil di Piala Dunia bersama timnas Mesir meski masih berusia muda, dianggap sebagai salah satu bakat muda paling menonjol yang diandalkan Barcelona untuk menggantikan kepergian Lewandowski, di samping pendatang baru Jessie Bisuu.

Meski keduanya masih berusia muda, Flick meyakini bahwa keduanya mampu memberikan tambahan bagi tim jika dibutuhkan, terutama karena Barcelona memiliki lini serang yang beragam, mencakup Lamine Yamal, Raphinha, dan Ferran Torres, ditambah Dani Olmo yang bisa bermain sebagai penyerang palsu.

Kepercayaan terhadap Hamza Abdel Karim ini muncul di saat Barcelona menghadapi kesulitan besar untuk mendatangkan penyerang murni berkelas dunia, mengingat Lewandowski dianggap sebagai salah satu pencetak gol terbaik di era modern, dan jarang tersedia pengganti dengan levelnya di bursa transfer saat ini.

Berkas Alvarez menggantung

Dalam kaitan yang sama, Barcelona masih menunggu kepastian perkara kepindahan Julian Alvarez dari Atletico Madrid, setelah mengajukan tawaran senilai 100 juta euro yang hingga kini belum mendapat balasan apa pun dari klub Ibu Kota Madrid tersebut.

Alih-alih membalas tawaran itu, Barcelona justru menerima keluhan terbuka dari Atletico Madrid melalui kampanye di media sosial serta pernyataan dari para petinggi Miguel Angel Gil Marin dan Enrique Cerezo, dan juga didokumentasikan dalam sebuah gugatan hukum resmi.

Pekan ini, Barcelona menerima keluhan resmi dari Atletico Madrid kepada Federasi Sepak Bola Spanyol dan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), dan para pengacara klub Catalan tersebut saat ini sedang meninjau perkara itu untuk menyiapkan tanggapan hukum mereka, sementara kasusnya masih dalam penyelidikan.

Alvarez bersikeras pergi

Julian Alvarez sebelumnya secara terbuka menyatakan selama Piala Dunia bahwa ia menginginkan klubnya saat ini menegosiasikan kepindahannya, karena ia meyakini hal itu adalah yang terbaik bagi semua pihak, seraya menegaskan bahwa perjalanannya di Atletico Madrid telah berakhir dan ia ingin mewujudkan mimpinya mengenakan jersey Blaugrana.

Namun Atletico Madrid mengabaikan permintaan pemain Argentina tersebut, dan masih bersikeras untuk tidak bernegosiasi, sementara tanggal 10 Agustus mendatang mungkin akan menjadi penentu, karena sang penyerang dijadwalkan kembali menjalani latihan pada tanggal tersebut.

Menurut orang-orang dekat Alvarez, sang pemain masih merasa bahwa klub Ibu Kota Madrid itu telah menipunya, setelah mereka menjanjikan negosiasi atas kepergiannya, hal yang semakin memperumit situasi.

Barcelona mencari alternatif tanpa tergesa-gesa

Barcelona telah berupaya menjalin komunikasi dengan bintang-bintang lain untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Lewandowski, dan meski direktur olahraga Deco mencari opsi di bursa, klub Catalan tersebut masih menunggu kepastian berkas Alvarez. Jika pada akhirnya pemain Argentina itu tidak bergabung, maka tidak akan ada ketergesaan dalam mendatangkan pengganti, terutama dengan adanya Hamza Abdel Karim dan Jessie Bisuu sebagai opsi menjanjikan yang bisa diandalkan.

Flick meyakini bahwa ia memiliki lini serang berkualitas tinggi yang mampu bersaing memperebutkan seluruh gelar, dengan syarat tidak ada pemain di lini serang saat ini yang pergi, hal yang memberikan Barcelona ketenangan relatif dalam menangani berkas penyerang murni selama sisa waktu bursa transfer musim panas.