Julian Alvarez tetap tenang sebagai pemain di skuad Atletico Madrid, namun ia tidak menganggap pintu menuju kepergiannya yang diinginkan ke Barcelona telah tertutup.

Alvarez berlatih di bawah arahan Diego Simeone, setelah akhirnya mampu melakukan pembicaraan dengan pelatih asal Argentina itu pada Rabu lalu.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan, "Meski suasana yang menyelimuti latihan Atletico Madrid tampak normal secara kasat mata, Alvarez tidak meninggalkan rencananya untuk pindah ke Barcelona."

Sang pemain terus menempuh strategi dialog dan diplomasi, dan ledakan yang sempat diperkirakan pada awal pekan pun tidak terjadi, tetapi ia tidak puas dengan jawaban Simeone atas permintaannya, dan ia juga tidak menyerah.

Penyerang asal Argentina itu tahu bahwa Barcelona tidak akan meninggalkannya sendirian, dan ia juga tahu bahwa menuntaskan transfer ini merupakan hal yang sulit, terutama mengingat reaksi Atletico terhadap keinginannya untuk mengubah suasana setelah dua tahun tanpa gelar, namun ia masih meyakini bahwa dirinya mampu meyakinkan Atletico.

Alvarez meyakini bahwa Simeone menyadari ia tidak dapat mempertahankan seorang pemain sebesar itu dalam skuadnya tanpa adanya komitmen terhadap kepentingan tim.

Waktu terus mendesak semua pihak, karena kini hanya tersisa sedikit tenggat sebelum LaLiga dimulai, dan Barcelona juga akan terpaksa mengaktifkan rencana cadangan bila tidak ada negosiasi dengan Atletico beserta transfer yang menyertainya, tetapi untuk saat ini Julian tetap tenang.

Pembicaraan yang tenang sedang berlangsung di dalam kantor klub, dan Barcelona berharap pembicaraan itu membuka pintu bagi negosiasi antara Atletico Madrid dan klub Catalan tersebut, atau sebaliknya, berujung pada tetap dipertahankannya penolakan.

Dalam kasus tersebut, Julian Alvarez harus memutuskan apakah ia akan mengambil langkah tambahan, dan hingga hari ini, ia siap untuk itu.

Meski suasana tenang yang menegangkan menyelimuti kehidupan sehari-hari Julian Alvarez, Mundo Deportivo mengetahui bahwa ia masih berpegang pada sikapnya, sehingga ia tidak berpikir untuk meminta maaf atas pernyataannya lalu menjalani musim seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

Alvarez masih ingin bermain di Barcelona, dan jika Atletico Madrid terus berpegang pada sikapnya, ia menyadari bahwa dirinya harus mengambil langkah tambahan untuk mewujudkan tujuannya, karena klub Catalan itu tidak akan melepaskannya sekalipun mereka memiliki rencana cadangan.

Alvarez berpacu dengan waktu, dan dalam beberapa hari ke depan, kasus ini akan mengarah pada penyelesaian di salah satu sisi, sementara untuk saat ini ia berlatih sebagai satu-satunya penyerang yang dimiliki Simeone akibat cedera Sorloth.