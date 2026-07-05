Ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Senegal... Di balik layar perselisihan antara Mané dan Koulibaly

Tim nasional Senegal sedang mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, sejak tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 32 besar, setelah kalah dari Belgia (3-2) dalam pertandingan yang berlanjut hingga dua babak tambahan.

Timnas Senegal sempat unggul 2-0, sebelum Belgia berhasil menyamakan kedudukan dalam lima menit terakhir pertandingan, sehingga kedua tim harus menjalani dua babak tambahan, di mana "Setan Merah" memastikan kemenangan melalui tendangan penalti.

Suasana di dalam Federasi Sepak Bola Senegal menjadi tegang, yang mengakibatkan pengunduran diri pejabat humas. Namun, terlepas dari manajemen yang dianggap bermasalah oleh badan pengurus tertinggi di Senegal, pilihan-pilihan pelatih Babi Thiaw kini menjadi sorotan utama.

Menurut situs “Foot Mercato” Prancis, sebelum Piala Dunia dimulai, telah diadakan pertemuan antara pelatih dan sejumlah pemain inti di ruang ganti timnas Senegal mengenai Malang Sarr.

Setelah musim yang gemilang bersama klub Lens, bek berusia 27 tahun itu akhirnya tidak masuk dalam skuad Les Lions de la Teranga.

Jaringan tersebut menyebutkan bahwa ketegangan di ruang ganti Senegal memuncak 24 jam sebelum pertandingan pembuka melawan Prancis (yang berakhir dengan kemenangan Les Bleus 3-1), di mana Sadio Mané merasa Koulibaly belum sepenuhnya siap bermain, karena pemain Al-Hilal tersebut tiba dalam kondisi cedera.

Saat itu, Mané mengusulkan agar Koulibaly digantikan oleh Sar, sebuah usulan yang ditentang keras oleh Koulibaly. Sejak saat itu, ketegangan di antara para pemain inti semakin meningkat, yang memperparah kontroversi seputar timnas Senegal.

Koulibaly tampil sebagai starter saat melawan Prancis dan Norwegia. Namun, dalam pertandingan terakhir, ia melakukan kesalahan fatal yang mengakibatkan kekalahan Senegal (3-2). Ia pun ditarik keluar pada menit ke-72 dan kemudian duduk di bangku cadangan, serta tidak bermain sama sekali hingga Senegal tersingkir dari Piala Dunia.