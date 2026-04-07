Ketegangan mereda... Pemain Al-Ahli Jeddah lolos dari situasi berbahaya

Staf teknis Klub Al-Ahli Jeddah, yang dipimpin oleh pelatih asal Jerman Matthias Jaissle, telah menerima laporan mengenai salah satu bek utama tim yang sedang cedera.

Surat kabar "Al-Riyadhiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa hasil pemeriksaan medis yang dijalani oleh bek asal Brasil, Roger Ibanez, membantah adanya robekan pada otot paha belakang.

Sumber yang sama menyebutkan bahwa keputusan akhir mengenai partisipasi Ibanez dalam pertandingan melawan Al-Fayha, yang merupakan pertandingan yang dimajukan dari putaran ke-29 Liga Roshen Saudi dan akan digelar pada Rabu malam di Stadion Al-Madina Al-Riyadiah di Al-Majma'ah, tetap berada di tangan pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle.

Yaisle terpaksa mengganti Ibanez saat menghadapi Damac pada putaran sebelumnya, setelah pemain tersebut merasakan nyeri pada otot paha belakang, pasca kembalinya ia dari tugas bersama timnas Brasil selama jeda internasional terakhir.

Para pemain tim Al-Jadid dijadwalkan berangkat pada Selasa malam menuju Riyadh, lalu melanjutkan perjalanan ke Al-Majma'ah dengan bus, sebagai persiapan untuk pertandingan tersebut.

Al-Ahli saat ini berada di posisi ketiga klasemen Liga Roshen dengan 65 poin, tertinggal lima poin dari Al-Nassr yang memimpin klasemen.

"Al-Raqi" memainkan pertandingan ini lebih awal dari jadwal semula karena komitmennya di kompetisi kontinental Liga Champions Asia.