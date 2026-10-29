Apa yang terjadi? Menjelang akhir babak pertama, Hwang terjatuh setelah beradu kecepatan dengan bek Dynamo, Friedrich Müller, dan berharap wasit Wolfgang Haslberger menyatakan telah terjadi pelanggaran.

Namun, peluit tidak berbunyi dan penyerang Schalke itu pun naik pitam. Ia juga sempat harus mendapat perawatan di luar lapangan dan ingin segera kembali bermain. Karena tidak sabar, Hwang mula-mula mendorong ofisial keempat, lalu seorang fisioterapis S04 hingga menyingkir. Padahal, fisioterapis itu hanya ingin menenangkan pemain asal Korea Selatan tersebut.

"Saya melihat tindakan Hwang dan saya tidak menyukainya. Kami akan membicarakannya," tegas pelatih Schalke, Miron Muslic, seusai pertandingan. Ia menilai insiden itu perlu dibahas. Namun, ia juga menegaskan bahwa menurutnya Hwang wajar kesal karena wasit tidak meniup peluit. "Saya pikir itu jelas pelanggaran," katanya.

Hee-chan Hwang masih belum beruntung di Schalke

Die Knappen merekrut Hwang sesaat sebelum bursa transfer musim panas lalu ditutup dengan status pinjaman selama satu tahun dari Wolverhampton Wanderers. Pemain berusia 30 tahun itu sejauh ini belum mampu tampil meyakinkan di Schalke. Dari enam penampilan di semua kompetisi, ia baru mencatatkan satu assist. Di Dresden, pemain timnas Korea Selatan yang sebelumnya pernah bermain di Jerman bersama Hamburger SV (2018/19) dan RB Leipzig (2020/21) itu menjadi starter untuk kedua kalinya secara beruntun.

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Bagi S04, kekalahan 0-2 di kandang tim peringkat ke-15 divisi dua itu menjadi kemunduran terbaru di tengah periode sulit. Tim promosi Bundesliga tersebut belum meraih kemenangan sejak pertengahan September. Kemenangan 3-1 di kandang Union Berlin kala itu pun menjadi satu-satunya kemenangan mereka musim ini hingga saat ini. Dalam lima pertandingan terakhir, Schalke menelan tiga kekalahan dan meraih dua hasil imbang. Di liga, mereka berada di posisi ke-16, zona play-off degradasi.

Bagaimana Schalke 04 akan mengatasi paceklik golnya?

Selain itu, S04 hanya mencetak satu gol dalam lima pertandingan kompetitif sejak kemenangan 3-1 atas Union. "Saya harus membela para penyerang. Kami sebagai tim harus menyiapkan peluang dengan lebih baik," kata Muslic. Menurut pelatih berusia 44 tahun itu, timnya harus menciptakan situasi yang membuat para penyerang "bahkan bisa menyia-nyiakan peluang. Dengan begitu, saya tahu pasti bahwa kami terlibat dalam pertandingan."

Schalke punya kesempatan untuk tampil lebih baik pada Sabtu, saat menjamu RB Leipzig di Gelsenkirchen pada pekan kedelapan Bundesliga. Delapan hari kemudian, S04 akan bertandang ke markas TSG Hoffenheim sebelum jeda internasional berikutnya.