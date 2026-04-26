Ketegangan Liga Champions di Italia semakin memuncak setelah hasil imbang antara AC Milan dan Juventus

Pertandingan puncak Serie A antara AC Milan dan Juventus yang sangat mengecewakan berakhir dengan skor imbang 0-0. Peluang tercipta sangat sedikit, meskipun Milan hampir saja meraih kemenangan lewat tendangan yang membentur tiang gawang. Dengan empat pertandingan tersisa, Milan yang berada di posisi ketiga hampir pasti lolos ke Liga Champions. Juventus, yang tertinggal tiga poin dan berada di posisi keempat, harus lebih waspada.

Fase awal di San Siro tidak terlalu menarik. Ruang gerak tetap sempit dan ketika ada celah yang tercipta berkat aksi individu, hal itu sering diikuti dengan pilihan yang salah ke arah gawang.

Youssouf Fofana adalah salah satu dari sedikit pemain yang mendapat kesempatan untuk mencetak gol. Namun, begitu tiba di kotak penalti, ia memutuskan untuk tidak mengoper bola kepada Alexis Saelemaekers atau Christian Pulisic, melainkan mencoba mencetak gol sendiri. Hal itu tidak membuahkan hasil bagi Milan.

Milan hampir mencetak gol 1-0 sekitar sepuluh menit sebelum babak pertama berakhir, namun tendangan keras mantan bintang Juventus, Adrien Rabiot, berhasil ditangkap dengan gemilang oleh Michele Di Gregorio. Di sisi lain, Juventus seolah-olah akan mencetak gol, namun gol Khéphren Thuram dianulir karena offside.

Mike Maignan melakukan penyelamatan gemilang di sudut dekat atas tendangan keras mantan pemain Ajax, Francisco Conceição, yang tampil impresif. Di babak kedua, Milan hampir mencetak gol pembuka saat upaya Saelemaekers membentur tiang gawang.

Masih tersisa lebih dari setengah jam pertandingan, namun di sisa waktu tersebut tidak banyak yang terjadi di depan gawang Maignan dan Di Gregorio. Pertandingan pun berakhir dengan skor 0-0, hasil yang tentu saja tidak akan membuat Juventus terlalu senang.

Pesaing Juventus dalam perebutan posisi keempat di Serie A, AS Roma dan Como, berhasil meraih kemenangan akhir pekan ini. Dengan hilangnya poin Juventus, persaingan tersebut menjadi sedikit lebih menegangkan, meskipun tim asal Turin itu tetap menjadi favorit dengan keunggulan tiga poin atas kedua tim tersebut.