Ketegangan di kubu Argentina... Laporan medis mengacaukan rencana Scaloni menjelang laga melawan Aljazair

Menjelang peluit awal pertama bagi juara bertahan Piala Dunia 2026, Lionel Scaloni kembali dihadapkan pada masalah yang telah menghantuinya selama berbulan-bulan: cedera otot. Kali ini, pukulan itu datang di posisi yang krusial, dan menimpa seorang pemain berpengalaman yang bersiap untuk tampil di Piala Dunia ketiganya.

Surat kabar Argentina "Olé" mengonfirmasi bahwa bek kiri Nicolás Tagliafico mengalami cedera pada otot paha kirinya, sementara pemain tersebut menjalani pemeriksaan medis dan tidak ikut serta dalam latihan bersama.

Kini, partisipasinya dalam pertandingan pembuka melawan Aljazair pada Selasa, 16 Juni, diragukan, karena cedera tersebut digambarkan sebagai "sedang", dan hal ini menempatkan Scaloni dalam dilema nyata, karena ia tidak memiliki bek kiri murni lain dalam daftar 26 pemain final.

Staf pelatih telah memantau dengan cermat kondisi fisik sejumlah pemain kunci, terutama Lionel Messi, Emiliano Martínez, dan Cristian Romero, sebelum Tagliafico bergabung dalam daftar tersebut.

Menurut TyC Sports, sang pemain tidak berisiko absen dari seluruh turnamen, namun kesiapannya untuk pertandingan pertama belum terjamin.

Di tengah kemungkinan absennya ini, Scaloni telah mencoba beberapa opsi; Facundo Medina, bek tengah dari klub Prancis Lens, adalah pilihan terkuat untuk menggantikannya sebagai starter, terutama setelah Nicolas Capaldo keluar dari daftar resmi, sehingga Valentin Barco, pencetak gol melawan Islandia yang diklasifikasikan sebagai gelandang, menjadi alternatif taktis lainnya.

Argentina akan memulai perjalanan mempertahankan gelar dengan tiga pertandingan di fase grup: melawan Aljazair (16 Juni), kemudian Austria (22 Juni), dan terakhir Yordania (27 Juni), yang semuanya merupakan pertandingan di mana Scaloni membutuhkan bek kiri yang siap 100%.