Ketegangan di balik layar... Bocoran mengungkap perpecahan di ruang ganti Barcelona

Pembicaraan di kalangan olahraga Spanyol semakin ramai mengenai suasana yang tidak stabil di ruang ganti Barcelona, setelah pernyataan jurnalis Spanyol Pepe Estrada yang memicu kontroversi luas di kalangan suporter klub Catalan tersebut.

Estrada, yang dikenal dengan pendapatnya yang berani, mengungkapkan dalam sebuah wawancara podcast di "YouTube" bahwa ada 3 kelompok di dalam tim: Kelompok pemain muda yang ia sebut sebagai "Nietos" seperti Balde, Lamine Yamal, dan Gavi; kelompok pemain muda berbakat seperti Pedri, Fermin, dan Kubarsi; serta kelompok pemain berpengalaman yang mencakup Rafeina, Lewandowski, dan Ferran Torres.

Ia menjelaskan bahwa hubungan antara kelompok-kelompok ini "lebih bersifat profesional daripada persahabatan sejati", menegaskan bahwa setiap pihak hidup dalam lingkaran masing-masing meskipun memiliki tujuan yang sama di lapangan.

Pernyataan ini memicu gelombang kritik, karena banyak penggemar Barcelona menuduhnya sengaja merendahkan klub dan menyebarkan kebohongan, dengan mengacu pada rekam jejak medianya yang berisi informasi kontroversial dan tidak akurat.

Di sisi lain, sebagian pengamat berpendapat bahwa pernyataannya mencerminkan realitas konkret di dalam tim; di mana terlihat ketidakseimbangan antar generasi dan benturan ambisi individu, terutama dengan munculnya nama-nama muda seperti Lamine Yamal yang dianggap sebagai salah satu talenta muda terkemuka di Eropa.

Meskipun mendapat serangan tajam, Estrada tidak menarik kembali pernyataannya, menegaskan bahwa ia tidak bermaksud memicu perpecahan, melainkan hanya ingin memaparkan fakta-fakta di lapangan yang ia lihat.

Ia terus tampil di media melalui program "El Chiringuito" dan platform lainnya, tanpa mempedulikan kritik atau serangan di media sosial.

Di sisi lain, Barcelona berupaya menampilkan citra yang sangat berbeda, dengan mempromosikan suasana keharmonisan dan kebersamaan di dalam tim melalui akun resmi dan wawancara para pemainnya, dalam upaya untuk menghilangkan keraguan tentang adanya perpecahan internal.

Di antara bantahan klub dan keteguhan jurnalis, kebenaran tetap samar, sementara kalangan olahraga Spanyol menanti apakah berita ini hanyalah hiruk-pikuk media, atau pertanda krisis diam-diam yang mengancam kekompakan salah satu klub terbesar di dunia.

