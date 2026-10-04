Ketegangan dengan jurnalis Israel: konferensi pers pelatih tim nasional Irlandia dihentikan

Konferensi pers pelatih tim nasional Irlandia, Heimir Hallgrimsson, yang digelar di Serbia sehari sebelum laga melawan Israel, dihentikan lebih awal menyusul ketegangan baru dengan jurnalis Israel terkait konflik Israel-Palestina. Irlandia sudah lama mendukung perjuangan Palestina dan duel dua leg pada musim gugur ini antara tim nasionalnya dan Israel, dalam ajang Nations League, sudah memicu berbagai polemik.





Setelah ancaman boikot terhadap laga pertama dari para pemain Irlandia sebagai bentuk protes terhadap perang yang dilakukan Israel di Gaza, pertemuan pertama akhirnya tetap digelar sesuai rencana pada Minggu lalu di Debrecen, Hungaria, mengingat Israel tidak dapat menjadi tuan rumah pertandingan di wilayahnya sendiri karena situasi keamanan. Dalam pertandingan itu, yang dimenangi Irlandia (3-0), para pemain Irlandia mengenakan pita hitam dan secara demonstratif menundukkan kepala saat lagu kebangsaan Israel dikumandangkan. Sebelum kick-off, tidak ada pertukaran panji maupun jabat tangan di antara kedua kapten.





Pertandingan kedua, yang dijadwalkan berlangsung malam ini di Backa Topola, Serbia - Federasi Irlandia menolak menjadi tuan rumah laga tersebut di kandang karena alasan keamanan - justru konferensi pers prapertandingan pelatih tim nasional Irlandia yang memicu ketegangan baru. Menurut gambar Afptv, hal itu bermula ketika seorang jurnalis menanyai Heimir Hallgrimsson, pelatih asal Islandia yang menangani Irlandia, mengenai serangan yang terjadi pada Rabu dalam sebuah penerbangan Flydubai dari Uni Emirat Arab menuju Israel, yang disebut sebagai "aksi terorisme" oleh otoritas Emirat dan Israel. "Apa pendapat Anda tentang orang-orang yang Anda dukung? Ideologi mereka didasarkan pada pembunuhan. Tepat pekan ini, salah satu dari mereka berusaha membunuh 170 penumpang Israel," kata jurnalis tersebut dalam bahasa Inggris, yang identitasnya belum dapat dipastikan saat ini. "Hari ini kami tidak akan menjawab pertanyaan seperti itu. Kami hanya akan menjawab pertanyaan tentang sepak bola," jawab seorang petugas pers dengan segera.





Namun, tak lama kemudian, jurnalis lain juga berbicara kepada pelatih tim nasional Irlandia: "Para pemain kalian menyebut pemain kami monyet selama pertandingan...", katanya, sebelum langsung dipotong oleh seorang petugas pers yang berulang kali mengatakan "itu sepenuhnya salah", sementara mikrofon jurnalis tersebut diambil. "Jangan sentuh saya, jangan sentuh saya," seru jurnalis itu, ketika delegasi Irlandia mengakhiri konferensi pers lebih awal. Pelatih Israel, Ran Ben Shimon, yang kemudian juga hadir di hadapan media pada akhir hari, mengatakan dirinya tidak "mengurusi politik". "Saya ingin tim ini berkembang secara signifikan dari sisi taktik dan dalam pendekatan terhadap pertandingan. Dan itulah satu-satunya prioritas saya. Saya tidak akan menjawab apa pun yang tidak berkaitan dengan sepak bola saat ini," tambah sang pelatih. Otoritas Israel sebelumnya telah mengkritik keras inisiatif tim nasional Irlandia; Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menuduh Dublin berada "di sisi sejarah yang salah".