Pelatih tim nasional Prancis, Didier Deschamps, mengakui bahwa tim Les Bleus tidak tampil baik pada babak pertama pertandingan melawan Senegal, yang berakhir imbang tanpa gol, Selasa malam ini, dalam rangkaian pertandingan pertama Grup 9 Piala Dunia 2026.

Deschamps mengatakan dalam konferensi pers di jeda pertandingan: “Terdapat ketegangan yang jelas di pihak para pemain Prancis, ditambah dengan banyaknya kesalahan umpan sepanjang babak pertama.”

Ia menambahkan, seperti dilansir jaringan "BeIN Sports": "Di babak kedua, kami perlu bermain lebih dinamis dan lancar, guna menembus barisan pertahanan Senegal."

Ia melanjutkan: “Senegal bertahan dengan baik dan mengandalkan pertahanan yang rapat, serta menunggu kesalahan apa pun dari kami untuk dimanfaatkan.”

Ia menutup pernyataannya: “Kami masih kekurangan sentuhan akhir atau sentuhan sebelum akhir, namun hal ini tetap sulit melawan lawan seperti Senegal; namun, kami harus lebih banyak bergerak serta menunjukkan kecepatan dan kelincahan yang lebih besar.”

Perlu dicatat bahwa Prancis dan Senegal bersaing di Grup 9, bersama tim nasional Irak dan Norwegia yang akan bertanding dini hari besok, Rabu.







