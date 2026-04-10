Ketegangan baru... Al-Ahli Jeddah mengikuti jejak Al-Hilal setelah krisis Al-Fayha

Klub Al-Ahli Jeddah memutuskan untuk mengikuti jejak rival abadinya, Al-Hilal, setelah krisis wasit yang terjadi dalam laga melawan Al-Fayha di Liga Roshen Saudi.

Al-Ahli bermain imbang 1-1 dengan Al-Fayha dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Rabu di Stadion Kota Al-Majma'ah, dalam putaran ke-29 Liga Roshen.

Pertandingan tersebut diwarnai oleh sejumlah keputusan wasit yang kontroversial, yang mendorong Al-Ahli untuk mengeluarkan pernyataan keras yang mengkritik wasit, serta menuntut agar rekaman percakapan antara mereka dan wasit video (VAR) selama insiden tersebut diperdengarkan.

Surat kabar "Al-Sharq Al-Awsat" dari Arab Saudi melaporkan bahwa klub Al-Ahli Jeddah sedang mempertimbangkan untuk menggunakan tim wasit asing kelas elit, guna memimpin sisa pertandingan tim tersebut selama kompetisi musim ini di Liga Roshen.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari keputusan ini adalah untuk menjamin tingkat keadilan wasit tertinggi dalam sisa pertandingan, terutama di tengah persaingan sengit untuk gelar Liga Saudi musim ini.

Penyerang Al-Ahli asal Inggris, Ivan Tony, menegaskan setelah pertandingan bahwa wasit keempat memberitahunya untuk fokus hanya pada Liga Champions Asia Elite tanpa Liga Roshen, hal ini juga dikonfirmasi oleh pelatihnya asal Jerman, Matthias Jaissle.

Hasil imbang ini memperburuk posisi Al-Ahli dalam perburuan gelar Liga Roshen, di mana mereka kini tertinggal 4 poin dari pemuncak klasemen Al-Nassr yang telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit, serta tertinggal 2 poin dari Al-Hilal yang menempati posisi kedua.

Perlu dicatat bahwa Al-Hilal telah mengambil langkah serupa sebelumnya, dengan meminta bantuan wasit asing untuk memimpin semua pertandingannya di Liga Roshen musim ini.