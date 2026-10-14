Ketegangan antara Kevin De Bruyne dan pelatih Napoli Massimiliano Allegri telah mencapai titik didih, tulis La Gazzetta dello Sport dalam analisisnya mengenai pertandingan Liga Champions antara Napoli dan Villarreal. Tim Italia itu kalah pada Selasa malam, tetapi setelah laga, sorotan terutama tertuju pada hubungan yang memburuk antara sang pemain bintang dan pelatih.

Napoli kesulitan menghadapi permainan Villarreal yang penuh semangat dan menyerang sepanjang sebagian besar pertandingan. Tim asuhan Allegri sempat unggul lebih dulu, tetapi akhirnya kewalahan dan pulang ke Italia dengan kekalahan 3-1.

Ketegangan antara De Bruyne dan Allegri terlihat jelas selama pertandingan. Gelandang pengatur serangan asal Belgia itu ingin bermain dekat dengan gawang tim Spanyol tersebut, sedangkan Allegri ingin menempatkannya dalam peran yang lebih defensif agar umpan-umpan panjangnya dapat menciptakan ancaman.

"Pada satu titik, saya memintanya untuk turun dan mendorong McTominay lebih ke depan, karena dia lebih terampil secara teknik dan McTominay bisa lebih bermain sesuai kekuatannya," aku Allegri seusai laga. "Namun, kami tidak saling memahami."

Pertandingan berikutnya VEN Serie A 09.00 NAP

"Ketegangan mencapai titik didih," tulis La Gazzetta dello Sport. "Sebab, jika para pemimpin tim pun tidak merespons instruksi, Anda akan cepat kehilangan arah. Pertandingan di Villarreal kembali menghadirkan malam yang penuh ketegangan antara Massimiliano Allegri dan Kevin De Bruyne."

"Pelatih dan pemain bintang itu adalah sosok yang seharusnya membawa Napoli melewati periode sulit ini. Sebaliknya, komunikasi di antara keduanya justru terputus sepenuhnya ketika paling dibutuhkan. Napoli tak berdaya menghadapi semangat Villarreal dan tidak mampu melancarkan serangan balik yang berarti."

Selama pertandingan, Allegri berusaha keras menunjukkan kepada De Bruyne posisi yang ia inginkan untuknya. "Namun, Kevin tidak merespons. Dia bahkan tidak menatap pelatihnya. Di lapangan, dia terus memberi isyarat dan mengeluh sambil menunjuk ke gawang lawan."

"Dia ingin tetap berada lebih tinggi di lapangan, lebih dekat ke lini tengah serang, tempat dia rupanya merasa bisa memberi dampak lebih besar. Namun, keputusan tertentu merupakan wewenang pelatih, bukan pemain. Itulah sebabnya Max (julukan Allegri, red.) menjadi marah."

Ini bukan pertama kalinya De Bruyne dan Allegri berbeda pandangan musim ini. Akhir pekan lalu, setelah kemenangan 3-0 atas Frosinone, Allegri menegaskan bahwa ia lebih suka De Bruyne bermain dalam peran yang lebih ke belakang. Pemain Belgia itu kemudian mengakui bahwa ia lebih suka tidak melakukannya.

Allegri dan skuadnya mendarat di Napoli pada Rabu pagi, lalu langsung menuju Castel Volturno, lokasi kompleks latihan Napoli. Di sana, Napoli mempersiapkan diri untuk pertandingan Serie A melawan Venezia pada Sabtu sore di Venesia.

La Gazzetta dello Sport menduga Allegri mungkin akan mengirimkan pesan tegas dengan mencadangkan De Bruyne dan sejumlah nama besar lain yang tidak disebutkan. "Di Venesia, Napoli harus tampil sama sekali berbeda. Dengan pendekatan yang berbeda," tutup surat kabar olahraga berwarna merah muda itu.