Ketangguhan Para Firaun... Prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Mesir di Piala Dunia

Tim nasional Mesir mencatatkan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah "Al-Fara'una" selama berpartisipasi di Piala Dunia 2026.

Menurut jaringan statistik "Opta", Mesir mempertahankan rekor tak terkalahkan dalam tiga pertandingan berturut-turut di Piala Dunia untuk pertama kalinya, serta lolos untuk pertama kalinya ke babak setelah fase grup di ajang tersebut.





Jaringan "Mr. Ship", yang berspesialisasi dalam statistik, menyebutkan bahwa Iran kini menjadi tim kedua dalam sejarah Piala Dunia secara keseluruhan yang mencatatkan tiga hasil imbang dengan skor berbeda (0-0, 1-1, dan 2-2) dalam ketiga pertandingannya di babak penyisihan grup.

Hanya Belgia pada edisi 1998 yang pernah melakukannya sebelumnya, dengan mencatatkan hasil imbang dengan skor yang sama (0-0, 1-1, dan 2-2).





Timnas Mesir memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah bermain imbang 1-1 dengan Iran, dalam pertandingan putaran ketiga fase grup.

Mahmoud Saber membawa Mesir unggul pada menit kelima setelah tendangan Mohamed Salah membentur pertahanan Iran dan kiper keluar untuk menghalau bola yang kemudian jatuh di depan Mahmoud Saber, yang kemudian menendangnya dengan keras, sehingga bola melewati sela-sela kaki kiper Iran dan masuk ke gawang.

Wasit kemudian memberikan tendangan penalti kepada Mesir pada menit ke-9, setelah Mohamed Abdel Moneim, bek Mesir, melakukan kesalahan saat mengoper bola, sehingga kakinya mengenai kaki penyerang Mehdi Taremi.

Mustafa Shubair, kiper timnas Mesir, dengan gemilang menepis tendangan Tarmi.

Timnas Iran mencetak gol penyama kedudukan setelah tendangan keras Milad Mohammadi dari dalam kotak penalti yang berhasil ditepis oleh Mustafa Shubair, namun bola memantul ke sisi kiri, di mana Ramin Rezaian menyambarnya dan memasukkannya ke dalam gawang.