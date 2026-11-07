Real Madrid menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Valencia, Sabtu malam ini, di Stadion Mestalla, dalam lanjutan pekan ke-12 Liga Spanyol. Ini adalah laga yang poin-poinnya tak ingin disia-siakan oleh Jose Mourinho, terutama dengan adanya antisipasi bentrokan antara Barcelona dan Atletico Madrid pada pekan yang sama.

Menurut surat kabar Spanyol "As", pelatih asal Portugal itu merasa khawatir dengan sempitnya waktu yang tersedia bagi para pemainnya untuk pulih, setelah menghadapi AEK Athena di Liga Champions Eropa. Namun, ia berniat mengandalkan susunan pemain terkuat yang dimilikinya, menyadari sulitnya misi menghadapi Valencia.

Mourinho tak menyembunyikan kekhawatirannya dalam konferensi pers, menegaskan bahwa laga melawan Valencia merupakan salah satu pertandingan tersulit di liga, mengingat pelatihnya memiliki pengalaman besar dan filosofi yang jelas, di samping atmosfer suporter yang riuh yang akan menanti Real Madrid di Stadion Mestalla.

Laga ini memiliki arti tambahan bagi klub ibu kota kerajaan tersebut, terutama karena Barcelona dan Atletico Madrid akan saling berhadapan pada hari Minggu. Hal itu memberi Real Madrid peluang berharga untuk memanfaatkan kegagalan salah satu pesaingnya atau keduanya, dengan syarat meraih kemenangan terlebih dahulu.

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Mourinho diperkirakan akan kembali mengandalkan susunan pemain yang menampilkan performa kuat dalam beberapa pertandingan terakhir, tepatnya sejak kemenangan atas Barcelona di Stadion Camp Nou, dengan sejumlah perubahan yang dituntut oleh kondisi pertandingan-pertandingan sebelumnya.

Pelatih asal Portugal itu sebelumnya mengistirahatkan sejumlah pemain inti saat menghadapi AEK Athena, terutama Konate, Huijsen, Tchouameni, dan Arda Guler, di mana dua pemain terakhir tidak ikut bersama tim ke Yunani, sebagai persiapan menghadapi laga Valencia.

Konate dan Huijsen diperkirakan akan kembali ke jantung pertahanan menggantikan Militao dan Rudiger, yang tampil sebagai starter di pertandingan Eropa, sementara Tchouameni akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Camavinga, dan Arda Guler kembali merebut tempatnya di susunan pemain inti.

Mourinho juga berniat mengembalikan Federico Valverde ke posisi bek kanan, dengan menurunkan Diomande di sisi kiri, dalam upaya meningkatkan efektivitas serangan dan memanfaatkan kemampuannya menembus pertahanan Valencia.

Di lini depan, tampaknya tidak ada keraguan mengenai keikutsertaan Kylian Mbappe, yang tengah menjalani periode penyelesaian akhir yang luar biasa setelah mencetak 8 gol dalam 6 pertandingan terakhir, hingga menjadi senjata paling andal yang diharapkan Real Madrid untuk menentukan hasil laga.

Menurut surat kabar "As", Real Madrid diperkirakan akan memulai pertandingan dengan susunan pemain berikut:

- Penjaga gawang: Courtois.

- Pertahanan: Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella.

- Lini tengah: Bernardo Silva, Tchouameni, Arda Guler, Bellingham, Diomande.

- Serangan: Mbappe.