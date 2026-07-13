Perhatian kini tertuju pada kota Atlanta, Amerika Serikat, yang akan menjadi tuan rumah pertandingan yang dinanti-nantikan antara Inggris dan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026. Namun, suasana seputar pertandingan tersebut tidak lagi semata-mata bersifat olahraga, setelah muncul laporan yang mengungkapkan bahwa tingkat keamanan telah ditingkatkan akibat kekhawatiran akan terjadinya bentrokan antarpendukung kedua tim.

Menurut laporan yang disiarkan oleh jaringan televisi "Al-Arabiya", ketegangan mulai meningkat sejak pertandingan babak sebelumnya, di mana para pendukung Argentina menyaksikan pertandingan tim nasional mereka melawan Swiss dari zona suporter, dan terdengar teriakan marah yang mencerminkan ketidakpuasan mereka terhadap penampilan "La Tango" meskipun tim tersebut lolos ke babak selanjutnya.

Jaringan tersebut menambahkan bahwa para pendukung Argentina juga menyaksikan pertandingan Inggris melawan Norwegia di area yang sama, namun reaksi mereka tidak positif setelah kemenangan tim Inggris, yang semakin memperparah ketegangan menjelang pertandingan langsung antara kedua tim.

Laporan-laporan tersebut menunjukkan bahwa lolosnya Argentina dan Inggris ke semifinal mendorong pihak penyelenggara untuk menaikkan tingkat keamanan pertandingan, mengingat diperkirakan akan ada kehadiran penonton yang sangat besar dari kedua belah pihak.

Menurut informasi yang diterima, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah memberi tahu pihak keamanan bahwa memisahkan suporter kedua tim secara total di dalam stadion tampaknya hampir mustahil, sehingga mendorong penerapan pengamanan ekstra sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bentrokan.

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Pertandingan antara Inggris dan Argentina memiliki sejarah panjang konflik di lapangan dan di antara suporter, yang membuat pertandingan ini diperlakukan secara keamanan sebagai salah satu pertandingan paling sensitif di turnamen ini, tidak hanya karena nilai teknisnya, tetapi juga karena suasana yang memanas menjelang pertandingan.

Di saat Lionel Messi dan Harry Kane bersiap memimpin tim nasional masing-masing menuju impian final, pertarungan di luar lapangan tampaknya juga memanas, dengan pengamanan yang diperketat dan antisipasi apakah pertarungan ini akan tetap berada dalam batas-batas sepak bola, ataukah berubah menjadi salah satu isu keamanan paling rumit di Piala Dunia 2026.