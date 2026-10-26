“Kesuksesan adalah motivasi, bukan tujuan akhir”: Juara Piala Dunia Luis de la Fuente tanggapi penghargaan pelatih Ballon d'Or

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Luis de la Fuente mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pelatih terhebat era modern setelah dinobatkan sebagai pelatih terbaik di dunia sepakbola. Juru taktik asal Spanyol itu menerima penghargaan bergengsi tersebut seusai kiprah bersejarah yang membawa tim nasionalnya ke puncak sepakbola dunia.

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Malam gemilang bagi juru taktik Spanyol

De la Fuente resmi dinobatkan sebagai pelatih terbaik dunia setelah menerima Trofi Johan Cruyff pada seremoni Ballon d'Or 2026. Pelatih kawakan itu menjadi favorit kuat untuk meraih penghargaan tersebut setelah membawa Spanyol tampil dominan hingga menjuarai Piala Dunia. Timnya memikat para penggemar lewat perpaduan disiplin taktik dan kreativitas.

Saat naik ke panggung untuk menerima trofi, De la Fuente tetap rendah hati meski momen itu begitu besar artinya. Ia segera mengakui kualitas para pesaingnya serta kerja kolektif yang diperlukan untuk mencapai prestasi setinggi itu. “Selamat malam, sungguh suatu kehormatan bagi saya menerima penghargaan ini. Ini sebuah kehormatan; masuk dalam daftar nominasi saja sudah merupakan penghargaan tersendiri. Karena itu, saya ingin mengucapkan selamat kepada para nomine lain, yang juga pantas berada di sini. Saya melihat ini sebagai pencapaian bersama: sebuah kelompok luar biasa yang terdiri dari para pemain dan staf pelatih, yang terbaik di dunia, jika boleh saya katakan demikian,” ujarnya kepada hadirin yang dipenuhi para bintang.

Mengungguli persaingan ketat untuk meraih penghargaan

Persaingan memperebutkan Trofi Cruyff berlangsung sangat ketat, dengan sejumlah pelatih yang menjalani musim bersejarah masuk dalam daftar kandidat. De la Fuente mengungguli deretan kuat sesama pelatih asal Spanyol, termasuk Luis Enrique dari Paris Saint-Germain, Mikel Arteta dari Arsenal, dan Unai Emery, yang membawa Aston Villa menjuarai Liga Europa. Pelatih Bayern Munich Vincent Kompany melengkapi daftar lima kandidat, meski pelatih asal Belgia itu tidak dapat menghadiri seremoni karena masalah kesehatan.

Terlepas dari reputasi para pesaingnya, keberhasilan De la Fuente menjuarai Piala Dunia menjadi faktor penentu bagi para pemilih. Pelatih asal Spanyol itu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memastikan setiap anggota federasi merasa menjadi bagian dari kemenangan ini. “Saya ingin berterima kasih kepada RFEF (Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol), presiden, direktur olahraga, dan seluruh staf. Dan, tentu saja, juga kepada agensi saya,” katanya.

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Filosofi di balik sang juara dunia

Setelah menempati posisi ketiga dalam pemungutan suara saat membawa Spanyol menjuarai Piala Eropa 2024, pelatih berusia 65 tahun itu kini meraih penghargaan tertinggi berkat keberhasilannya menjuarai Piala Dunia. Namun, alih-alih menganggap pencapaian tersebut sebagai puncak kariernya, De la Fuente melihatnya sebagai dorongan untuk masa depan. “Kesuksesan bukanlah tujuan akhir: penghargaan ini bukan tujuan yang sudah tercapai, melainkan motivasi,” jelasnya kepada para legenda dan awak media yang hadir.

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Menekankan pentingnya terus berkembang, De la Fuente memberikan penghormatan kepada orang-orang yang mendukung perjalanannya. Ia menutup pidatonya dengan mengatakan: “Saya ingin mengakhiri dengan berterima kasih kepada keluarga saya, mereka yang ada di sini dan mereka yang sudah tiada. Saya mengenang orang tua dan saudara laki-laki saya.” Ia menambahkan bahwa “pencapaian individu merupakan cerminan dari pencapaian bersama.”

Romeu beri penghormatan kepada bintang Barcelona usai raih penghargaan

Pelatih Barcelona Pere Romeu dinobatkan sebagai Pelatih Sepak Bola Wanita Terbaik Tahun Ini pada seremoni Ballon d'Or, menutup musim luar biasa bersama klub asal Catalan tersebut. Saat menerima penghargaan di atas panggung, Romeu menyampaikan rasa terima kasihnya. “Senang bisa berada di sini dan menerima penghargaan ini. Terima kasih banyak. Selamat kepada semua yang lain,” katanya.

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Pelatih asal Spanyol itu segera mengaitkan penghargaan individunya dengan kerja bersama skuadnya dan dominasi mereka yang berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. “Kedua, saya merasa ini adalah penghargaan bersama, penghargaan untuk tim. Kami memiliki sejumlah pesepakbola hebat dan kami telah memenangi banyak gelar dalam gelar-gelar sebelumnya,” tambah Romeu, sebelum menutup dengan: “Saya sangat berterima kasih kepada semua pesepakbola yang menjadi bagian dari musim lalu.”