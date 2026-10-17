Dalam momen yang memunculkan banyak pertanyaan, Mikel Arteta, pelatih Arsenal, mendapati dirinya dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan seputar rencana klub untuk memberhentikan 60 pegawai, hanya beberapa hari setelah ia menandatangani kontrak baru. Ia pun menegaskan dukungannya terhadap pendekatan manajemen, namun enggan berkomentar langsung soal keputusan tersebut.

Pelatih asal Spanyol itu menjelaskan bahwa dirinya bukan orang yang paling tepat untuk berbicara mengenai langkah ini, sekaligus menekankan perlunya mengambil keputusan yang memastikan adanya orang-orang yang tepat di posisi yang tepat, serta melanjutkan investasi untuk mewujudkan target klub dan membangun kesuksesan yang diinginkan.

Dalam konteks lain, Arteta memastikan bahwa Arsenal akan mengulang pengambilan foto resmi tim untuk musim 2026-2027, dengan keikutsertaan bek asal Prancis William Saliba, yang absen pada sesi foto pertama karena jadwal pemeriksaan medis, hal yang memunculkan tanda tanya setelah foto tersebut dipublikasikan.

Dalam pernyataan yang dikutip situs "Foot Mercato" asal Prancis, ia menyebut bahwa jadwal pengambilan foto telah ditunda beberapa kali, terutama karena kewajiban komersial klub. Ia menegaskan bahwa Saliba menyikapi situasi tersebut dengan sportif dan memahami posisi serta pentingnya dirinya di dalam tim.