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Diterjemahkan oleh

Kessié Kejutkan Al Ahly dengan Kesepakatan Bersama Raksasa Italia

Transfers
F. Kessie
Juventus
Al Ahli
Saudi Pro League
Serie A
Italia
Arab Saudi

Untuk saat ini, bintang asal Pantai Gading, Franck Kessié, tak punya pilihan selain bersabar, setelah keinginannya untuk membela Juventus dan bekerja di bawah arahan pelatih Luciano Spalletti menjadi jelas.

Surat kabar "Tuttosport" menyebutkan bahwa rampungnya transfer Kessié tidak hanya bergantung pada pemainnya sendiri, tetapi juga terkait dengan kemampuan manajemen klub Italia itu untuk mengosongkan tempat baginya di lini tengah.

Kesepakatan antara Kessié dan Juventus sudah mendekati final, di mana pemain itu menanti kontrak berdurasi 3 tahun senilai 4,5 juta euro per musim, ditambah bonus tanda tangan yang besar. 

Syarat-syarat ini merupakan jalan tengah antara kedua belah pihak, sekaligus lebih rendah dari imbalan finansial yang bisa diperoleh Kessié seandainya ia memutuskan bertahan di Liga Roshn Arab Saudi.

Meski Al Ahli Arab Saudi berupaya, dalam beberapa hari terakhir, untuk membujuk Kessié kembali ke skuad mereka, gelandang asal Pantai Gading itu telah memantapkan sikapnya dan menunjukkan keinginan kuat untuk pindah ke Juventus.

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Al Anwar
ALA
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Al Ahli
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Frosinone
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Juventus
JUV

Sebagai pemain berstatus bebas transfer, Franck Kessié memiliki kemungkinan untuk bergabung dengan Juventus dan didaftarkan bahkan setelah bursa transfer ditutup. Dari sisi fisik, tampaknya tidak ada kekhawatiran soal kesiapan Kessié, sebab laporan menyebutkan kondisinya sangat baik.

Di sisi lain, manajemen Juventus tengah berupaya mengurangi jumlah pemain lini tengah demi membuka tempat bagi Franck Kessié, dengan Teun Koopmeiners, Fabio Miretti, dan Arthur masuk dalam daftar kandidat yang bisa meninggalkan klub.

Dengan demikian, kendalanya tidak lagi terkait dengan keinginan Franck Kessié atau Juventus untuk merampungkan transfer, setelah kesepakatan antara kedua pihak nyaris rampung, melainkan langkah yang tersisa adalah menata daftar skuad dan menemukan ruang yang diperlukan untuk mendaftarkan pemain asal Pantai Gading itu.

Hingga urusan ini tuntas, Kessié akan melanjutkan latihan individunya untuk menjaga kesiapannya, sembari menanti rampungnya pergerakan Juventus yang akan memberinya kesempatan mengenakan jersey Bianconeri dan mulai bekerja di bawah arahan Spalletti.

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