Kessié: Jalan menuju Piala Dunia membawanya kembali ke Italia, Juventus berada di posisi terdepan untuk mendatangkan pemain asal Pantai Gading tersebut

Ia merupakan salah satu bintang utama Piala Dunia bersama timnas Pantai Gading, termasuk mencetak gol ke gawang Jerman, dan bisa jadi juga menjadi sorotan di bursa transfer klub-klub besar Italia. Franck Kessié berpotensi kembali ke Serie A, di mana ia pernah bermain dari 2015 hingga 2022 bersama Atalanta, Cesena, dan Milan. Namun, kembalinya dia mungkin akan berseragam warna berbeda, yaitu seragam hitam-putih Juventus. Para bandar taruhan meyakini hal ini dan menawarkan peluang kepindahannya ke Turin—setelah tiga tahun di Arab Saudi bersama Al-Ahli—dengan odds 4,00 di Sisal dan Snai.





Tim asuhan Luciano Spalletti unggul dalam odds dibandingkan Inter, juara Italia, yang ditawarkan dengan odds 5,00 untuk pindah ke kubu lawan dalam derby Milan. Odds yang sama berlaku untuk kepindahannya ke Napoli asuhan Massimiliano Allegri. Di urutan berikutnya, dengan odds 6,00, ada Roma, di mana ia akan kembali bertemu Gian Piero Gasperini yang pernah melatihnya di Bergamo. Odds naik menjadi 7,50 untuk opsi lain di Liga Champions, yakni Como, serta pengalaman baru di Milan empat tahun setelah kepindahannya ke Barcelona.