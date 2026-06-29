Dengan nada yang penuh keyakinan, memadukan rasa hormat dan kewaspadaan, bintang tim nasional Pantai Gading, Frank Kessié, memanaskan suasana menjelang laga yang dinanti melawan Norwegia. Ia menegaskan bahwa “Gajah-gajah” akan menghadapi pertandingan ini dengan senjata kerendahan hati dan kerja keras, bukan dengan kebisingan dan janji-janji kosong. Pesan yang jelas dari jantung lini tengah: tidak ada suara yang lebih keras daripada suara disiplin.

Kessié mengatakan dalam wawancara dengan beIN SPORTS: “Ya, kami akan bertanding melawan Norwegia, tim yang memiliki skuad sangat bagus. Mereka memiliki pemain-pemain yang sangat bagus, bahkan pemain-pemain kelas atas,” sambil mengakui kekuatan lawan, yang menunjukkan tingkat konsentrasi tinggi di dalam kamp pelatihan Pantai Gading menjelang pertandingan.

Gelandang Al-Ahli Saudi itu menambahkan: “Seperti yang saya harapkan, dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kekuatan kami terletak pada kerendahan hati. Kami berkomitmen pada kerja keras, dan fokus kami lebih tertuju pada diri kami sendiri,” sebuah filosofi yang dijadikan Casey sebagai pedoman bagi ambisi timnas negaranya, jauh dari perbandingan dan prediksi.

Ia melanjutkan: “Kami berusaha mengikuti instruksi pelatih, apa yang ia coba terapkan, dan berupaya melaksanakannya… Oleh karena itu, ini akan menjadi pertandingan yang luar biasa, pertandingan yang sangat indah, dan kami di sini untuk menikmati momen-momen ini, merasakannya, dan juga menikmatinya.”

Pernyataan Kessi ini semakin meningkatkan antusiasme para penggemar menjelang pertandingan tersebut, di mana tim nasional Pantai Gading dipersenjatai dengan disiplin taktis dan keinginan untuk menikmati momen ini, menghadapi tim nasional Norwegia yang diisi oleh nama-nama besar yang dapat mengancam lawan mana pun.