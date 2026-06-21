Meskipun Pantai Gading kalah 1-2 dari Jerman pada putaran kedua Piala Dunia 2026, pertandingan tersebut membawa kabar gembira bagi Liga Saudi setelah para pemainnya terus mencetak gol di panggung sepak bola terbesar di dunia.

Frank Kessié, bintang Al-Ahli Saudi, membuka skor untuk timnas Pantai Gading pada menit ke-30, sehingga membawa timnya unggul atas Jerman dan mencatatkan namanya dalam daftar pencetak gol turnamen dari para pemain Liga Roshen.

Meskipun Jerman berhasil membalikkan keadaan pada babak kedua dan memastikan tiket lolos ke babak 32 besar, gol Kessie bukanlah hal biasa jika dilihat dari angka dan statistik.

Menurut jaringan statistik global “Opta”, untuk pertama kalinya para pemain klub Liga Saudi mencetak gol bersama tiga tim nasional yang berbeda dalam satu edisi Piala Dunia.

Pemain asal Meksiko, Julian Quionnes, penyerang Al-Qadisiyah, membuka rekor luar biasa ini setelah mencetak gol untuk timnas negaranya melawan Afrika Selatan.

Diikuti oleh Abdul-Ilah Al-Omari, bek Al-Ittihad, yang mencetak gol untuk timnas Saudi yang menggetarkan gawang Uruguay.

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Kemudian giliran Frank Kessié, yang melengkapi tiga gol tersebut dengan golnya ke gawang Jerman, sehingga memberikan Liga Saudi angka yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia.

Yang menarik dari pencapaian ini adalah bahwa hal tersebut tidak terbatas pada satu tim nasional saja, melainkan meluas ke tiga tim nasional yang mewakili tiga kawasan sepak bola berbeda, yang mencerminkan seberapa luas jangkauan Liga Saudi dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara Al-Omari mencetak gol mewakili sepak bola Asia, Kenyonis tampil dengan seragam Meksiko mewakili kawasan CONCACAF, sebelum Kessie menambahkan sentuhan Afrika bersama tim nasional Pantai Gading.

Angka-angka ini menegaskan bahwa pengaruh Liga Roshen tidak lagi hanya terkait dengan daya tarik para bintang internasional, melainkan telah meluas hingga ke tim-tim yang berpartisipasi di Piala Dunia, melalui para pemain yang mewakili berbagai aliran sepak bola dan membuat perbedaan di level tertinggi.