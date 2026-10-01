Kesombongan yang membunuh pemiliknya: Mengapa Ronaldo tak belajar dari Messi, Zidane, dan Pele?

Tampaknya inilah hari-hari terakhir Cristiano Ronaldo bersama timnas Portugal, karena semua tanda mengarah pada akhir yang kian mendekat di tengah krisis, hingga "Sang Don" keluar lewat pintu sempit, setelah perjalanan legendaris bersama "Brasil Eropa".

Mengapa pria berusia 41 tahun ini tidak mengambil pelajaran dari kisah para legenda yang memilih waktu tepat untuk mengakhiri perjalanan mereka? Mengapa ia tidak menyadari bahwa akhir terkadang justru lebih indah ketika datang sebelum kenyataan memaksakannya kepadamu?

Ronaldo hari-hari ini mengalami krisis dengan pelatih sekaligus rekan senegaranya, Jorge Jesus, sebuah krisis yang terlihat ganjil, mengingat ia muncul bersama sosok yang oleh banyak orang diyakini bakal menjadi pembela nomor satu "Sang Don" di hari-hari terakhirnya bersama timnas.

Sejak penunjukan Jesus, para suporter mengatakan bahwa Ronaldo akhirnya menemukan pelatih yang mengenalnya dengan baik, tahu bagaimana memperlakukannya, bahkan memberinya apa yang ia inginkan di fase terakhir perjalanan internasionalnya.

Namun keadaan tiba-tiba berbalik.

Seolah-olah Jesus bukanlah pelatih yang datang ke Al-Nassr lewat sebuah panggilan telepon dari Ronaldo, dan bukan sosok yang menghujani pria berusia 41 tahun itu dengan pujian sepanjang musim lalu, serta membelanya bahkan di periode terburuknya, sebelum kini mendapati dirinya berada di sisi yang berseberangan dengannya.

Saya tidak tahu apakah ada hal di balik layar yang belum kita ketahui hingga kini, terutama karena Ronaldo mengatakan bahwa ia akan mengungkap kebenaran pada waktu yang tepat. Namun ada satu kebenaran yang seharusnya sudah disadari "Sang Don" sejak lama: di usia 41 tahun, tak seorang pun memiliki jaminan untuk tetap menjadi pria nomor satu selamanya.

Bahkan Cristiano Ronaldo sekalipun.

Harga diri Ronaldo

Ronaldo seharusnya tahu bahwa duduk di bangku cadangan, meski hanya untuk satu pertandingan, bukanlah penghinaan terhadap sejarahnya.

Ia bisa saja marah, berdiskusi, berbeda pendapat dengan pelatih, bahkan meminta penjelasan atas apa yang terjadi. Namun sang bintang yang menghabiskan dua dekade penuh dengan memaksakan dirinya kepada dunia justru membutuhkan, di hari-hari terakhirnya, sesuatu yang lebih sulit daripada mencetak gol: menerima kenyataan bahwa waktu tidak lagi berpihak kepadanya.

Dan di sinilah tepatnya letak masalahnya.

Ronaldo memberikan contoh buruk bagi seorang bintang legendaris di hari-hari terakhirnya. Ketegangan, meninggalkan pemusatan latihan, dan membiarkan timnas di tengah krisis, apa pun alasan sebenarnya, bisa menuliskan babak terakhir yang tidak menyerupai perjalanan yang ia bangun sendiri.

Dengan gambaran yang muncul hingga kini, apa yang terjadi tidak menyerupai akhir yang didambakan para penggemar Ronaldo bagi seorang legenda sebesar ini.

Namun, pada saat yang sama, hal itu tidak sepenuhnya jauh dari cara ia menyikapi tahun-tahun terakhir perjalanan internasionalnya, ketika ia lama mengejar rekor, dan kini targetnya adalah gol ke-1000.

Ironisnya, harga diri yang menciptakan legenda Ronaldo mungkin pula yang kini mengancam akhir kisahnya. Harga diri inilah yang membuatnya menolak menyerah ketika semua orang meragukannya, kembali setelah cedera, mengubah gaya bermainnya, mengejar rekor, dan menantang waktu selama bertahun-tahun.

Namun pada suatu titik, ia bisa berubah dari bahan bakar yang mendorong sang legenda ke depan, menjadi belenggu yang menghalanginya untuk mengetahui kapan harus berhenti.

Messi tahu kapan harus mengucapkan "selamat tinggal"

Sebaliknya, lihatlah Lionel Messi.

Memang benar Messi pernah mengumumkan pensiun dari timnas pada 2016 setelah kalah di final Copa America, lalu menarik kembali keputusannya. Namun akhir yang sesungguhnya datang dengan cara yang sama sekali berbeda.

Setelah bertahun-tahun dilanda kepedihan dan kritik, Messi memimpin Argentina meraih Piala Dunia 2022, lalu menambahkan gelar Copa America, dan bertahan hingga Piala Dunia 2026, sebelum ia mengumumkan pensiun dari timnas secara permanen pada usia 39 tahun, setelah kalah di final Piala Dunia dari Spanyol.

Ia tidak mundur karena tidak lagi mampu bermain. Ia tidak mundur karena diminta pergi. Dan ia tidak menunggu seorang pelatih datang untuk mengatakan kepadanya bahwa ada pemain lain yang lebih baik darinya di suatu pertandingan.

Ia mundur karena merasa bahwa kisahnya telah sampai pada babak terakhir. Di sinilah letak perbedaannya.

Ironisnya pula, pekan depan Messi akan menjalani laga perpisahannya melawan Benin di Monumental, pada malam yang akan berubah menjadi perayaan atas berakhirnya perjalanan internasional yang waktunya ia pilih sendiri. Mungkin Ronaldo akan merasakan kesalahannya saat menyaksikan pertandingan itu.

Zidane: akhir yang gambarnya tak sempurna

Bahkan Zinedine Zidane, yang akhirnya sama sekali tidak ideal, tahu bahwa ada momen yang harus menjadi titik berhentinya.

Zidane mengumumkan bahwa Piala Dunia 2006 akan menjadi babak terakhirnya bersama Prancis, lalu ia tampil luar biasa, memimpin negaranya ke final, dan mencetak gol bersejarah dengan cara panenka, sebelum kisahnya berakhir dengan kartu merah melawan Italia.

Ya, akhirnya memang menyakitkan. Ya, tandukan ke dada Marco Materazzi mencoreng gambaran terakhir itu.

Namun Zidane tidak menunggu sampai berubah menjadi pemain pinggiran, tidak menunggu sampai keberadaannya bersama Prancis menjadi isu harian, dan tidak terjun ke dalam pertempuran untuk membuktikan bahwa ia masih layak mendapatkan tempatnya.

Ia tahu bahwa itu adalah Piala Dunia terakhirnya. Ia tahu bahwa waktunya telah tiba, sehingga ia keluar lewat pintu besar pada usia 34 tahun, dan para pendukung Prancis berharap seandainya ia bertahan beberapa tahun lagi, terutama karena secara fisik saat itu ia masih mampu memberikan lebih banyak lagi.

Pele: memilih pensiun sebelum waktu memaksanya

Adapun Pele, salah satu sosok terhebat yang pernah menyentuh sepak bola, memberikan sebuah pelajaran yang mungkin seharusnya direnungkan Ronaldo dalam-dalam.

Pele tidak menunggu sampai berubah menjadi pemain biasa bersama Brasil, dan tidak membiarkan tahun-tahun terakhir perjalanan internasionalnya menjadi pertempuran tentang apakah ia masih layak mendapatkan tempatnya.

Setelah memimpin Brasil meraih gelar Piala Dunia untuk ketiga kalinya dalam sejarahnya pada 1970, dalam salah satu edisi terhebat yang ditampilkan timnas Brasil, Pele menjalani pertandingan internasional terakhirnya pada 1971, saat ia berusia 30 tahun.

Ia masih bisa melanjutkan. Ia masih mampu membuat perbedaan. Namun Pele memilih untuk menutup pintu itu sendiri, setelah mencapai puncak yang sulit dilampaui oleh pemain mana pun.

Ia tidak menunggu sampai kehilangan tempatnya. Ia tidak menunggu seorang pelatih baru memutuskan bahwa perannya telah berkurang. Dan ia tidak menunggu sampai keikutsertaannya bersama Brasil berubah menjadi pertanyaan harian tentang apakah waktu mulai mengalahkannya.

Pele memilih momen itu sendiri.