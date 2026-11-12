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Sebuah laporan media mengungkapkan pada hari Kamis ini sebuah kejutan besar terkait Stadion Camp Nou, di mana para suporter Barcelona akan dapat memakamkan orang-orang terkasih mereka di jantung Barca.

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Surat kabar "The Guardian" menulis bahwa para pendukung Barcelona akan segera dapat mendukung klub seumur hidup, lalu mereka bisa tetap dalam kondisi itu bahkan setelah kematian, dengan menegaskan bahwa kesetiaan abadi memiliki harganya.

Sebagai bagian dari proses pengembangan Stadion Camp Nou, klub membuka "Memorial Barcelona", yang terdiri dari 26.000 tempat di mana para suporter dapat menyimpan abu mereka setelah peluit panjang.

Biaya untuk mendukung tim dari dunia lain adalah 2.490 euro (2.082 pound sterling) untuk jangka waktu 10 tahun atau 6.000 euro untuk 50 tahun, dengan biaya pemeliharaan tahunan sebesar 70 euro.

Adapun untuk menjamin tempat abadi Anda akan menghabiskan biaya 10.000 euro, ditambah 490 euro lagi untuk plakat peringatan.

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Saat memperkenalkan memorial untuk klub Barcelona, Maria Elena Fort, Wakil Presiden klub untuk urusan kelembagaan, mengatakan: "Ketika kakek saya meninggal bertahun-tahun lalu, ia berkata bahwa satu-satunya hal yang ia inginkan adalah dimakamkan di samping stadion Barcelona agar ia dapat mendengar riuhnya gol-gol di alam baka. Banyak suporter memimpikan hal yang sama".

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Rincian "Memorial Barcelona"

Memorial yang dirancang oleh arsitek Kike Montoya ini terdiri dari empat kotak besar yang diterangi cahaya, sementara plakat-plakat peringatan akan dipasang pada dinding kaca yang disinari dari belakang dengan lampu LED.

Guci-guci akan disimpan di balik mural yang mengabadikan momen-momen utama dalam sejarah klub yang terbentang selama 125 tahun.

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Klub-klub Spanyol pesaing seperti Atletico Madrid, Real Betis, dan Espanyol sudah memiliki pemakaman bersama berukuran lebih kecil di stadion mereka.

Pekerjaan Pengembangan Stadion Barcelona

Pekerjaan renovasi Stadion Barcelona akan dimulai pada akhir tahun depan, dan klub telah mengumumkan bahwa lebih dari seribu suporter telah memesan tempat mereka. Kontribusi mereka akan dialokasikan untuk menutupi biaya besar pengembangan ulang stadion yang dibangun pada tahun 1957 itu.

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Pada tahun 2023, klub memulai rencana untuk meningkatkan kapasitas dari 99.354 menjadi 105.000 - yaitu peningkatan sebesar 15.000 dibandingkan Stadion Wembley, menjadikannya stadion sepak bola terbesar kedua di dunia, setelah Stadion Rungrado 1 Mei di Pyongyang, Korea Utara.

Biaya perubahan, yang awalnya sebesar 900 juta euro, kini mendekati dua miliar euro, dan sekarang ditanggung oleh para pemegang tiket non-musiman yang telah menyaksikan harga tiket berlipat ganda dalam beberapa tahun terakhir.

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Keterlambatan dan Sengketa Ketenagakerjaan

Proyek ini mengalami keterlambatan dan sengketa ketenagakerjaan. Pada tahun 2024, klub sepak bola Barcelona mengakui, di antara hal-hal lain, bahwa lebih dari seribu subkontraktor tidak menerima upah mereka atas kerja lembur.

Pekerjaan dijadwalkan selesai pada akhir tahun ini, tetapi klub harus memainkan sebagian dari musim mendatang di Stadion Olimpiade (kapasitas 55.926) selama pemasangan atap di Stadion Camp Nou.

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Barcelona Memuncaki La Liga

Barcelona memuncaki klasemen Liga Spanyol dengan 33 poin, unggul 3 poin atas Real Madrid yang berada di posisi kedua.