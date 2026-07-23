Dengan demikian, pria asal Spanyol berusia 55 tahun itu kini cenderung menolak tawaran federasi tersebut setelah hengkang dari Liga Premier, dan bertekad untuk menjalani masa istirahat yang semula direncanakannya. Untuk meyakinkan pihak Catalan agar tetap menerima tawarannya, ia menuntut konsesi finansial yang sama sekali melampaui batas kemampuan federasi: Lingkaran dalam Guardiola dilaporkan menuntut gaji tahunan sebesar 20 juta euro. Jumlah tersebut tepat dua kali lipat dari tawaran yang diajukan oleh tim negosiator FIGC kepada Guardiola dalam pertemuan terbaru.

Padahal, jajaran pimpinan federasi di bawah kepemimpinan presiden baru Giovanni Malago pada Selasa malam di podcast Vivavoce masih secara terbuka menumbuhkan harapan dan secara resmi mengonfirmasi negosiasi tersebut. Mereka mengaku siap untuk mencapai batas maksimal kemampuan finansial demi merealisasikan kesepakatan sebesar ini.

“Sangat tepat dan penting untuk membuka dialog dan menjaganya tetap berjalan,” tegas Malago dalam percakapan tersebut. Meskipun “belum ada yang pasti,” ada syarat-syarat yang sangat ketat.

Malago menjelaskan situasi keuangan yang tegang: Masih ada “aspek keuangan dan masalah anggaran. Mengatakan bahwa kita harus mengencangkan ikat pinggang adalah pernyataan yang terlalu meremehkan. Namun, ini merupakan pengecualian karena alasan yang jelas,” ujarnya.

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Siapa saja kandidat untuk posisi pelatih timnas Italia?

Alasan di balik tekanan untuk segera bertindak ini adalah bencana olahraga yang terus menerpa tim nasional. Setelah gagal di final babak playoff melawan Bosnia-Herzegovina pada bulan Maret, Squadra Azzurra gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Akibatnya, Gennaro Gattuso harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Jika upaya merekrut Guardiola benar-benar gagal, federasi harus segera beralih ke opsi cadangan. Selain kandidat yang sudah disebut-sebut seperti mantan pemain timnas Andrea Pirlo (saat ini di Manchester United) dan pelatih juara Eropa Roberto Mancini, yang pernah menangani tim tersebut dari 2018 hingga 2023, *Gazzetta dello Sport* juga mengemukakan dua nama besar lainnya: Baik Antonio Conte (terakhir di SSC Napoli) maupun Stefano Pioli (terakhir di AC Fiorentina) dianggap sebagai calon penerus potensial untuk misi rekonstruksi tim.