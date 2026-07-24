Kesepakatan peminjaman kiper asal Jerman, Marc-Andre ter Stegen, berjalan dengan langkah yang stabil, dan tampaknya kecil kemungkinan bagi dirinya untuk bergabung dengan kamp latihan pramusim Barcelona untuk musim baru.

Barcelona saat ini tengah memberikan sentuhan akhir pada detail peminjaman kiper Jerman mereka ke Ajax, yang mungkin akan diumumkan secara resmi dalam beberapa hari ke depan.

Menurut yang diberitakan surat kabar "Mundo Deportivo" pada hari Rabu lalu, ter Stegen memandang positif tawaran balasan yang diajukan klub Catalan tersebut, dan semua indikasi menegaskan bahwa kesepakatan yang memuaskan semua pihak sudah semakin dekat.

Di tengah suasana optimisme dan kemajuan positif dalam negosiasi, kecil kemungkinan bagi kiper berusia 34 tahun itu untuk bepergian bersama rombongan Barcelona pada Senin pagi menuju pusat St George's Park di Birmingham, yang berada di bawah naungan Federasi Sepak Bola Inggris, tempat tim menggelar kamp persiapannya hingga tanggal 3 Agustus.

Berdasarkan kesepakatan yang diajukan, Ajax tidak akan menanggung lebih dari 10% dari gaji ter Stegen, yang diminta secara langsung oleh pelatih Michel Sanchez, meski ia terikat kontrak dengan Barcelona hingga tahun 2028 dengan gaji yang meningkat, setelah pada musim-musim lalu ia setuju untuk menunda sebagian haknya guna membantu klub mendaftarkan pemain-pemain baru di tengah ketidakmampuannya beroperasi dengan aturan 1-1 untuk fair play finansial di Liga.

Jika kesepakatan ini rampung sebelum 31 Juli, ter Stegen akan tersedia untuk didaftarkan pada babak kualifikasi ketiga Liga Konferensi Eropa, di mana Ajax telah melangkah satu kaki ke babak berikutnya setelah kemenangan pada leg pertama atas klub Serbia, Vojvodina Novi Sad, dengan skor 4-1 pada hari Kamis lalu, sementara laga leg kedua akan digelar pada Kamis mendatang, dan pemenangnya diperkirakan akan menghadapi pemenang dari duel antara Shelbourne dari Irlandia dan Nomme Kalju dari Estonia.

Ajax akan memulai perjalanannya di Liga Belanda pada hari Minggu 9 Agustus dengan menghadapi Zwolle di kandang lawan.