Kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak... PSG mencapai kesepakatan dengan bintang Barcelona

Paris Saint-Germain telah mencapai kesepakatan awal dengan pemain Spanyol Ferran Torres, penyerang Barcelona, sebagai langkah awal untuk merekrutnya selama bursa transfer musim panas, sebagai bagian dari upaya juara Eropa tersebut untuk menggantikan kepergian penyerang Portugal Gonzalo Ramos ke Milan.

Menurut laporan jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, klub asal Paris tersebut telah mencapai kemajuan signifikan dalam negosiasi dengan sang pemain, setelah kedua belah pihak mencapai kesepahaman mengenai garis besar kontrak, sementara beberapa detail akhir masih perlu diselesaikan dengan manajemen Barcelona.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Barcelona tidak lagi mengandalkan kelanjutan karier Ferran Torres, terutama karena kontraknya akan berakhir pada musim panas 2027 dan tidak ada kemajuan dalam negosiasi perpanjangan kontrak.

Sebelumnya, sang pemain telah mengisyaratkan ketertarikan Paris Saint-Germain untuk merekrutnya, sementara manajemen klub Catalan tersebut sudah mulai merencanakan masa depan setelah kepergiannya.

Laporan tersebut menambahkan bahwa Barcelona bersiap menggantikannya dengan merekrut pemain Jerman Karim Ademi, bintang Borussia Dortmund, yang diharapkan dapat memperkuat lini depan tim.

Dengan demikian, transfer Torres ke PSG tampaknya menguntungkan bagi semua pihak, karena klub Paris tersebut berusaha menggantikan kepergian Ramos, sementara Barcelona ingin mendapatkan keuntungan finansial dari penjualan pemain tersebut daripada kehilangannya secara gratis musim depan—terutama karena perpanjangan kontraknya diprediksi akan sulit—serta ada keinginan untuk memberi ruang bagi kedatangan Ademi.

Sedangkan Torres sendiri ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, karena ia telah mendapat janji dari rekan senegaranya, Luis Enrique, untuk masuk ke dalam susunan pemain inti.

Menurut Gianluca Di Marzio, Enrique memegang peran terbesar dalam upaya Paris Saint-Germain untuk mendatangkan Torres, karena ia sudah mengenal sang pemain dengan baik sejak masa kepelatihannya di tim nasional Spanyol.

Enrique berpendapat bahwa kecepatan Torres, kualitas teknisnya, serta kemampuannya bermain di semua posisi lini depan, menjadikannya pemain yang ideal untuk gaya permainan yang diusung tim asal Paris tersebut.

Ferran Torres memanfaatkan penurunan performa pemain Polandia Robert Lewandowski musim lalu untuk mencatatkan salah satu musim terbaiknya bersama Barcelona.

Penyerang asal Spanyol ini tampil dalam 33 pertandingan di La Liga, mencetak 16 gol, serta memberikan dua umpan kunci.

Meskipun Paris Saint-Germain memiliki barisan penyerang yang kuat yang terdiri dari Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, dan Bradley Parkola, manajemen klub tetap berupaya menambah opsi penyerangan lainnya.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa masa depan Parkola masih belum pasti, yang semakin menyoroti pentingnya merekrut Ferran Torres, yang akan memberikan solusi tambahan bagi Luis Enrique di lini depan.

Pihak Paris Saint-Germain berharap dapat mencapai kesepakatan akhir dengan Barcelona dalam beberapa hari ke depan, seiring dengan upaya klub tersebut untuk terus merombak skuadnya, baik melalui perekrutan pemain baru maupun pelepasan pemain yang hengkang.