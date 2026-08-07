Nama internasional Tunisia, Ellyes Skhiri, dikaitkan dengan kepindahan ke salah satu klub LaLiga selama periode bursa transfer musim panas saat ini, seiring upaya klub Spanyol tersebut untuk memperkuat skuadnya di lebih dari satu posisi, sementara Eintracht Frankfurt berusaha menemukan jalan keluar bagi sang pemain sebelum kontraknya berakhir pada musim mendatang.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Sevilla terus menggarap sejumlah berkas pada fase terakhir bursa transfer.

Meskipun mendatangkan seorang penyerang murni menjadi prioritas utama, dengan berlanjutnya negosiasi untuk merekrut Ruben Vargas, sejumlah nama lain masih terus dikaitkan dengan klub Andalusia tersebut untuk memperkuat berbagai posisi.

Sejumlah laporan dari Jerman menunjukkan ketertarikan Sevilla untuk merekrut Ellyes Skhiri, setelah gelandang asal Tunisia itu menjadi kandidat untuk meninggalkan Eintracht Frankfurt, yang kontraknya berakhir pada akhir musim mendatang.

Klub Spanyol tersebut juga tengah bernegosiasi untuk merekrut Giorgi Kochorashvili ke lini tengah, dengan bintang Tunisia itu akan menjadi tambahan pelengkap bagi transfer ini.

Jaringan "Sky Sport Germany" melaporkan bahwa pemain tersebut saat ini disingkirkan dari Frankfurt, yang telah memperkuat lini tengahnya dengan merekrut Rafael Onyedika, dan kini berusaha mengurangi jumlah pemainnya.

Skhiri tampil bersama timnas Tunisia pada edisi terakhir Piala Dunia, dan bermain di ketiga pertandingan babak penyisihan grup.

Dengan semakin dekatnya dimulainya kompetisi Liga Spanyol, di mana Sevilla akan mengawali perjalanannya delapan hari lagi dengan menjamu Rayo Vallecano di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, kebutuhan untuk merekrut para penyerang semakin meningkat, agar sang pelatih Garcia Pimienta dapat bekerja dengan mereka pada hari-hari mendatang.

Tim Andalusia itu akan menjalani pertandingan uji coba terakhirnya selama musim panas besok, tepat pukul setengah empat sore, melawan Bayer Leverkusen di Jerman, sebelum kembali ke kota Sevilla.