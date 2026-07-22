Ketertarikan Real Madrid untuk merekrut Michael Olise bukan lagi sekadar rumor di bursa transfer, tetapi jalan menuju sayap Bayern Munich itu masih dipenuhi berbagai rintangan.

Sejumlah laporan media sebelumnya menegaskan bahwa Olise ingin bergabung dengan Real Madrid seusai Piala Dunia 2026, keinginan yang semakin menguat selama turnamen berlangsung berkat hubungan erat yang terjalin dengan rekannya di timnas Prancis, Kylian Mbappe.

Bild dari Jerman beberapa hari lalu memberitakan bahwa Mbappe tidak hanya memuji Real Madrid di hadapan Olise, tetapi juga menyampaikan kepada presiden klub Florentino Perez mengenai keinginan sayap Bayern Munich itu untuk pindah ke tim Los Blancos, sembari menekankan bahwa pemain tersebut akan menjadi tambahan penting bagi proyek olahraga klub.

Menanggapi perkembangan ini, situs Foot Mercato menegaskan bahwa kesepakatan ini terbentur rintangan pertama, yaitu adanya kesepakatan tak tertulis antara Florentino Perez dan presiden Bayern Munich Herbert Hainer, yang mengatur bahwa kedua pihak tidak akan melakukan negosiasi dengan pemain mana pun dari klub lain sebelum memberi tahu manajemen klub tersebut secara resmi.

Situs itu mengungkapkan: "Karena itu, hingga kini Real Madrid belum menjalin komunikasi resmi dengan Bayern Munich maupun dengan Olise dan perwakilannya, dan negosiasi masih jauh dari tahap penawaran resmi."

Di sisi lain, Bayern Munich bergerak untuk mempertahankan sang pemain, dengan berupaya memperpanjang kontraknya yang berlaku hingga musim panas 2029, sekaligus menaikkan gaji tahunannya dari sekitar 14 juta euro menjadi hampir 25 juta euro, di samping meyakinkannya soal ambisi olahraga klub pada tahun-tahun mendatang. Situs tersebut menjelaskan bahwa Olise akan menggelar pertemuan dengan manajemen Bayern Munich dalam waktu dekat, setelah kepulangannya dari keikutsertaan di Piala Dunia, untuk mendengarkan proyek klub sebelum mengambil keputusan akhir.

Pembicaraan itu diperkirakan akan menentukan apakah pemain berusia 24 tahun itu akan secara resmi meminta hengkang pada musim panas ini, sebuah langkah yang dianggap Florentino Perez sebagai syarat utama sebelum mengajukan tawaran finansial besar untuk merekrut sang pemain, hal yang sebelumnya pernah ia janjikan selama kampanye pemilihannya yang terakhir.

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