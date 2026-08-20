Klub Portugal Benfica telah merampungkan kesepakatan dengan klub Jerman Bayern Munich untuk merekrut salah satu pemain klub tersebut, dalam kerangka periode transfer musim panas saat ini, menurut laporan media.

Menurut jurnalis Jerman dari jaringan "Sky" Florian Plettenberg, telah tercapai kesepakatan penuh antara kedua klub terkait kepindahan gelandang internasional Portugal, Joao Palhinha.

Nilai yang diperkirakan untuk transfer ini, jika bonus yang paling realistis tercapai, mencapai sekitar 18 hingga 19 juta euro.

Benfica telah mendapatkan lampu hijau untuk melakukan tes medis, sementara Palhinha sendiri telah menyetujui kepindahan tersebut, setelah klub Portugal itu mengupayakan transfer ini selama beberapa pekan dan mengungguli klub-klub di Liga Primer Inggris.

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Bayern sebelumnya telah merekrut Palhinha yang datang dari Fulham, pada musim panas 2024, dalam transfer yang nilainya melampaui 50 juta euro, namun ia tidak mampu mengamankan tempat inti dalam skuad tim, sebelum menjalani musim lalu dengan status pinjaman ke Tottenham Hotspur.

Max Eberl, direktur olahraga Bayern, sebelumnya menjelaskan bahwa klub berkeinginan untuk menjual Palhinha selama periode transfer saat ini.

Palhinha berusia 31 tahun, dan ia kembali ke sepak bola Portugal melalui pintu Benfica, setelah sebelumnya pernah bermain di jajaran Sporting Lisbon, sebelum kepindahannya ke Fulham pada 2022.

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