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Romelu Lukaku NapoliGetty Images

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Kesepakatan tuntas: Lukaku mengikuti jejak Mohamed Salah

Transfers
R. Lukaku
M. Salah
Genclerbirligi vs Fenerbahce
Genclerbirligi
Fenerbahce
Super Lig
Kasimpasa vs Trabzonspor
Kasimpasa
Trabzonspor
Belgia
Mesir
Turki

Transfer spesial untuk raksasa Turki

Bintang Belgia Romelu Lukaku semakin dekat untuk menjalani petualangan baru di Liga Turki, setelah Fenerbahce mencapai kesepakatan dengan Napoli terkait kepindahan penyerang veteran tersebut, dalam sebuah transaksi yang datang hanya beberapa hari setelah kepindahan bintang Mesir Mohamed Salah ke Trabzonspor.

Jurnalis Italia Fabrizio Romano memastikan bahwa transaksi kepindahan Lukaku ke Fenerbahce telah tuntas, setelah klub Turki itu mendapatkan lampu hijau dari Napoli menyusul tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Romano menjelaskan melalui akunnya di platform X bahwa Fenerbahce mengajukan tawaran baru, yang terungkap tadi malam, dengan nilai lebih dari 6 juta euro, yang disetujui oleh Napoli, sementara Lukaku juga telah mencapai kesepakatan mengenai seluruh syarat pribadi.

Jurnalis Italia itu menuturkan bahwa kesepakatan antara kedua klub dan pemain sejauh ini dilakukan secara lisan, dengan pemeriksaan dan pertukaran dokumen resmi akan dilakukan hari ini, sebagai langkah menuju penyelesaian transaksi secara final.

Super Lig
Kasimpasa crest
Kasimpasa
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Trabzonspor
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Fenerbahce
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Kepindahan Lukaku ke Fenerbahce datang pada momen yang mencolok, setelah Mohamed Salah memilih untuk menjalani petualangan baru di Turki lewat pintu Trabzonspor, menyusul berakhirnya perjalanannya bersama Liverpool, sehingga sepak bola Turki menyaksikan kedatangan dua nama besar dari bintang sepak bola dunia dalam satu periode transfer.

Kepindahan Salah ke Trabzonspor sebelumnya menimbulkan kehebohan besar di Turki, setelah klub tersebut berhasil merampungkan transaksi meski bersaing dengan klub-klub Turki lainnya, di tengah perhatian besar dari publik dan media terhadap langkah tersebut.

Adapun Lukaku, ia bersiap meninggalkan Napoli setelah petualangan bersama klub Italia itu, dan pindah ke Fenerbahce yang berupaya memperkuat lini serangnya dengan sebuah transaksi yang memiliki nama dan pengalaman besar.

Dengan demikian, penyerang Belgia itu mengikuti jejak Salah dalam mengambil keputusan pindah ke Liga Turki, meski masing-masing memilih klub yang berbeda, pada saat kompetisi Turki tampak lebih menarik bagi nama-nama besar dalam periode saat ini.

Langkah terakhir yang tersisa di hadapan Lukaku adalah menyelesaikan prosedur dan dokumen resmi, sebelum pengumuman final mengenai kepindahannya ke Fenerbahce.

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