Gelandang Argentina milik Chelsea, Enzo Fernandez, semakin dekat untuk bergabung ke Manchester City dalam sebuah transfer rekor, menurut laporan Eduardo Burgos, jurnalis surat kabar Spanyol "AS" pada Kamis malam ini.

Burgos menyebutkan bahwa rampungnya kepindahan Fernandez ke Manchester City tinggal menunggu hitungan jam, setelah klub Inggris tersebut mencapai kesepakatan dengan sang pemain terkait persyaratan pribadi.

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Sumber yang sama menyebutkan bahwa saat ini tengah dilakukan upaya untuk menuntaskan transfer tersebut, yang akan berlangsung dengan nilai rekor, sementara klub London itu telah bersepakat dengan pelatih Xabi Alonso untuk mencoret Fernandez dari daftar tim menghadapi Luton, laga yang berakhir dengan kemenangan Chelsea (2-0) pada Kamis hari ini, di Piala Liga Inggris.

Hal ini terjadi di tengah semakin dekatnya Fernandez meninggalkan Chelsea, setelah 3,5 musim yang ia habiskan bersama klub tersebut, yang mendatangkannya dari klub Portugal, Benfica, pada Januari 2023, menyusul penampilan gemilangnya bersama Argentina dan gelar juara Piala Dunia 2022 di Qatar.

Sebelumnya, Chelsea telah menetapkan nilai pemain Argentina itu sebesar 120 juta pound sterling, angka yang menjadi hambatan utama bagi Manchester City dalam negosiasi.

Spekulasi seputar masa depan Fernandez telah bergulir sejak akhir musim lalu, ketika ia mengisyaratkan keinginannya untuk pindah ke Real Madrid, yang pada akhirnya justru mengarah pada perekrutan pemain internasional Portugal, Bernardo Silva, dari Manchester City.

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