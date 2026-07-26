Bek kiri Alvaro Carreras yang berusia 23 tahun menghadapi masa depan tak menentu di Real Madrid, hanya satu tahun setelah kepindahannya dari klub Portugal, Benfica, dengan mahar 50 juta euro, di tengah meningkatnya minat dari klub Inggris, Chelsea, untuk merekrutnya.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa klub ibu kota tersebut tengah mempertimbangkan untuk melepas pemain asal Spanyol itu, sebagai bagian dari rencana mereka untuk membuka ruang bagi rekrutan baru, terutama setelah skuad tim lengkap dengan 25 pemain, seiring berlanjutnya negosiasi untuk merekrut pemain Pantai Gading, Yan Diomande, dari klub Jerman, Leipzig, di samping tidak melepas gagasan untuk mendatangkan Rodri.

Dari pemain inti menjadi cadangan

Kepindahan Carreras di bawah kepemimpinan pelatih sebelumnya, Xabi Alonso, berjalan sangat mulus, di mana ia mendapatkan posisi sebagai pemain inti sepanjang periode Alonso di kursi kepelatihan hingga awal Januari lalu. Namun, kedatangan Alvaro Arbeloa sebagai penggantinya membuat keadaan semakin rumit, karena ia mengakhiri musim dengan duduk di bangku cadangan demi Fran Garcia.

Musim ini pun tampaknya tidak lebih cerah bagi pemain yang terikat kontrak hingga Juni 2031 itu, terutama setelah bergabungnya Marc Cucurella, sang juara Piala Dunia, yang akan membuatnya nyaris permanen terkurung di bangku cadangan.

Kesepakatan menguntungkan bagi semua pihak

Dalam konteks ini, Chelsea yang dilatih oleh Xabi Alonso menunjukkan minat berulang untuk merekrut Carreras, sebuah langkah yang bisa jadi menguntungkan bagi semua pihak. Di satu sisi, klub Inggris itu akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Cucurella setelah kepindahannya ke Madrid, dan di sisi lain, pemain asal Spanyol itu akan memperoleh menit bermain yang tidak ia dapatkan di ibu kota Spanyol.

Kesepakatan ini juga dapat berkontribusi menurunkan total biaya sebesar 55 juta euro, ditambah 5 juta euro sebagai bonus tambahan, yang telah dibayarkan Real Madrid untuk merekrut Cucurella dari Chelsea.

Pekan-pekan mendatang akan menyaksikan negosiasi krusial antara kedua klub untuk memastikan nasib kesepakatan tersebut, di tengah upaya pelatih Jose Mourinho untuk merestrukturisasi susunan tim ibu kota dan memperkuatnya dengan wajah-wajah baru yang memenuhi ambisi teknisnya.