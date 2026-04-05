Kesepakatan tercapai... Zidane mewujudkan mimpinya setelah bertahun-tahun menanti

Hitung mundur telah dimulai untuk kembalinya Zinedine Zidane, mantan pelatih Real Madrid, ke dunia kepelatihan melalui tim nasional Prancis, sebuah posisi yang selalu diimpikan oleh Zizou dan demi itu ia menolak banyak tawaran.

Zidane diperkirakan akan menggantikan Didier Deschamps, pelatih timnas Prancis, yang telah mengumumkan pengunduran dirinya dari "Les Bleus" beberapa bulan lalu, di mana Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya bersama tim tersebut.

Laporan sebelumnya telah mengungkap langkah-langkah yang diambil oleh mantan pelatih Real Madrid tersebut, dan kembalinya dia ke dunia kepelatihan, kali ini melalui tim nasional, telah menjadi hal yang pasti.

Baca juga:

Menurut laporan surat kabar Spanyol "AS" pada hari Minggu ini, Zidane "telah menyelesaikan kesepakatannya dengan Federasi Sepak Bola Prancis" untuk memimpin tim nasional Prancis setelah berakhirnya Piala Dunia 2026, setelah absen selama 4 tahun dari dunia kepelatihan pasca masa jabatannya yang kedua bersama Real Madrid.

Selama beberapa minggu terakhir, Zidane menerima tawaran untuk segera kembali melatih salah satu klub besar, namun jawabannya tegas, sehingga memaksa klub yang bersangkutan untuk mencari pelatih lain, menurut "As".

Pelatih yang meraih tiga gelar berturut-turut di Liga Champions bersama Real Madrid ini menjelaskan bahwa masa depannya telah ditentukan, dan kesepakatan yang telah ada sejak lama dengan Federasi Sepak Bola Prancis kini telah final.

Selama masa istirahatnya dari dunia kepelatihan, Zidane menerima banyak tawaran, dan namanya sering dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Real Madrid, satu-satunya klub yang pernah ia latih sepanjang kariernya, selain tim cadangan.

Meskipun ada ketegangan setelah kepergiannya pada tahun 2021, hubungannya dengan manajemen klub Real Madrid kini telah kembali normal.

Baca juga:

Dalam beberapa tahun terakhir, Zidane fokus mengikuti perkembangan sepak bola anak-anaknya: Luca di Granada, Theo di Córdoba, dan Elías di tim muda Real Betis. Ia juga terbiasa menonton pertandingan Real Madrid di Stadion Santiago Bernabéu dari tribun khusus. Ia juga mengikuti dengan cermat pertandingan tim nasional Aljazair selama Piala Afrika.

Meskipun menerima banyak tawaran, termasuk tawaran besar dari Al-Hilal, serta minat dari Paris Saint-Germain dan Chelsea, pilihan Zidane terbatas dan sudah jelas di benaknya: melatih tim nasional Prancis atau kembali ke Real Madrid, tanpa mempertimbangkan opsi lain.