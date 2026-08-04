Bintang mesir sekaligus mantan pemain Liverpool, Mohamed Salah, telah memastikan kesepakatan dengan klub baru yang akan menjadi tempat berlabuhnya selama bursa transfer musim panas ini.

Salah meninggalkan Liverpool seusai berakhirnya musim lalu, setelah menghabiskan 9 tahun di Stadion Anfield, dan namanya pun dikaitkan dengan sejumlah klub, seperti Al Ittihad, Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli, Al Qadsiah, dan Al Diriyah di Arab Saudi, serta Besiktas dan Trabzonspor di Turki.

Jurnalis Turki terpercaya, Yagiz Sabuncuoglu, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di "X", menyebutkan bahwa Salah telah menyepakati kepindahannya ke Trabzonspor, dengan kontrak berdurasi dua musim.

Jurnalis Turki tersebut menjelaskan bahwa ada satu klausul di antara poin-poin kontrak yang telah disepakati, yang masih menunggu persetujuan Trabzonspor, agar sang bintang mesir dapat menandatangani kontrak secara resmi.

Periode terakhir ini diwarnai banyak perubahan terkait tujuan Mohamed Salah, di mana namanya pada awalnya dikaitkan dengan kepindahan ke Besiktas, sebelum negosiasi menjadi rumit, lalu Al Ittihad Arab Saudi mengajukan tawaran untuk merekrutnya, namun sang bintang mesir lebih memilih pindah ke Turki.

Trabzonspor akan menjadi klub ketujuh yang dibela Mohamed Salah sepanjang perjalanan kariernya, setelah El Mokawloon Al Arab di Mesir, Basel di Swiss, Fiorentina dan Roma di Italia, ditambah Chelsea dan Liverpool di Inggris.

Liverpool menjadi persinggahan paling menonjol dalam karier sang bintang mesir, di mana ia bermain selama 9 tahun penuh, antara tahun 2017 dan 2026, dan bersama klub itu meraih gelar Liga Inggris dua kali, serta Liga Champions Eropa, Piala Super, Piala Eropa, dan Piala Dunia Antarklub masing-masing satu kali.