"Sudah ada pergerakan." Max Eberl pada awal Agustus tampil sangat optimistis bahwa pada "suatu saat" akan muncul opsi untuk tiga pemain bermasalahnya. Sebab saat itu, "tim-tim akan melihat skuad mereka" dan mungkin masih merasa perlu bergerak karena cedera atau keberhasilan lolos ke kompetisi Eropa.

Bagi Eberl, inilah momen ketika ia, dalam kaitannya dengan perencanaan skuad, juga ingin memenuhi keinginan terakhir dewan pengawas yang didominasi patron klub Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge untuk musim panas ini: menjual barang yang mahal dan tak diinginkan. Sebab Sacha Boey, Joao Palhinha, dan Bryan Zaragoza sudah lama merosot menjadi seperti itu.

Bahkan pelatih Vincent Kompany juga tidak menutupinya, meski ia menuntut agar ketiga pemain itu "diperlakukan dengan hormat" dan menegaskan ingin terus bekerja bersama mereka selama masih terikat kontrak dengan FC Bayern.

FC Bayern: Palhinha sudah sepakat dengan Aston Villa - penjualan hampir rampung?

Namun, 10 hari setelah pernyataan "pergerakan" dari Eberl, baru pada satu dari kandidat penjualan itu benar-benar ada perkembangan konkret. Joao Palhinha sedang didekati secara aktif oleh Aston Villa. Klub Premier League itu harus mengompensasi absennya Amadou Onana dalam waktu lama (cedera ligamen krusiat).

Dana untuk itu tersedia setelah penjualan rekor Morgan Rogers senilai 138 juta euro ke FC Chelsea. Karena itu pula, juara rekor Jerman itu tidak bergeser dari tuntutannya yang jelas dalam kasus Palhinha. Dari 51 juta euro yang dulu diinvestasikan dan dibayarkan kepada Fulham, setidaknya sebagian harus kembali didapatkan pada musim panas ini. Karena itulah FCB, menurut Sky, telah menolak tawaran pertama yang disebut berasal dari Inggris berupa peminjaman dengan opsi beli setelahnya, dan bersikeras pada penjualan sekitar 25 juta euro.

Menurut kicker namun tetap ada tren positif dan petunjuk bahwa babak Palhinha di Munchen benar-benar akan segera berakhir. Seperti dilaporkan majalah tersebut, setidaknya sudah ada kesepakatan antara Palhinha dan klub Premier League itu. Sebuah komponen yang sebelumnya tidak ada dalam rencana kepindahan ke klub peminjam Tottenham. Sebab kepindahan melalui opsi beli itu bukan gagal karena Spurs tidak ingin mengaktifkannya, melainkan menurut kicker terutama karena tuntutan gaji Palhinha.

Negosiasi dengan The Villans kini terus berjalan dan pada akhirnya benar-benar bisa berakhir baik bagi Eberl. Akhir seperti itu tampaknya belum terlihat untuk dua "pemain bermasalah" lain milik direktur olahraga tersebut, meski dalam kasus Bryan Zaragoza hal itu tampaknya juga berkaitan dengan tuntutan pemain itu sendiri.

Getty Images

FC Bayern bakal tetap menanggung Zaragoza? Tawaran transfer menguntungkan ditolak

Seperti dilaporkan kicker , Zaragoza telah menolak tawaran menguntungkan dari luar Eropa. Mundo Deportivo belum lama ini menulis tentang tawaran yang sangat menarik secara finansial dari Timur Tengah, tetapi pemain yang baru berusia 24 tahun itu tampaknya tidak melihat dirinya berada di sana pada tahap kariernya saat ini.

Sebaliknya, ia kemungkinan besar paling ingin kembali ke negara asalnya, Spanyol. Di sana, setidaknya dua klub kasta tertinggi Spanyol, Espanyol Barcelona dan Deportivo Alaves, disebut menunjukkan minat. Namun dalam kasus Zaragoza, masih ada masalah bahwa pemain ofensif itu tidak bisa diberi beban karena peradangan lutut yang berkepanjangan. Karena itu pula, kicker menyebut penjualan Zaragoza sebagai "tugas rumit" bagi Eberl.

Getty Images

Zaragoza dan Boey terancam hanya duduk di tribune di FC Bayern

Jika pemain Spanyol itu bertahan di Munchen, maka ia, sama seperti Sacha Boey, hanya akan mengikuti pertandingan tim Munchen dari tribune. Disebutkan bahwa tidak ada lagi tempat bagi keduanya di skuad Bayern. Untuk Boey, Galatasaray Istanbul, tempat pemain Prancis itu bermain sebagai pinjaman sejak Februari musim lalu, sejatinya siap untuk kembali melakukan kesepakatan peminjaman. Namun, klub top Turki itu ingin menyimpan slot skuad terbatas untuk pemain asing demi target transfer yang lebih besar.

Para peminat lain tampaknya saat ini masih belum ditemukan. "Untuk saat ini, belum ada yang terjadi dengan pemain Prancis itu," tulis kicker. Jadi, Eberl harus kembali menunggu sampai ada lagi "pergerakan".

Getty

FC Bayern: data performa dan statistik Zaragoza, Palhinha, dan Boey



