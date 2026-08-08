Penyerang Uruguay milik Al Hilal, Darwin Nunez, semakin dekat untuk kembali menjadi rekan setim bintang Mesir Mohamed Salah di klub Turki Trabzonspor pada musim mendatang, tetapi kali ini dengan gaji yang lebih besar darinya.

Surat kabar Saudi "Al-Yaum" menyebutkan, mengutip media Turki "Sözcü", bahwa Al Hilal telah menyetujui kepindahan Nunez ke Trabzonspor selama periode transfer musim panas saat ini, dengan status pinjaman selama satu musim.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa penyerang Uruguay itu akan menerima gaji penuh yang ia terima bersama Al Hilal, yang bernilai 22 juta euro, atau lebih besar 5 juta dari yang saat ini diterima Mohamed Salah (17 juta).

Namun, klub Turki itu hanya akan membayar 8 juta euro dari gaji tersebut, sementara Al Hilal akan menanggung sisa nilainya, yang mencapai 14 juta euro.

Hal ini terjadi di tengah keinginan "Sang Pemimpin" untuk melepas Nunez, terutama karena ia tidak berhasil tampil dengan level yang baik selama paruh pertama musim lalu, sebelum akhirnya dicoret dari daftar pemain lokal pada paruh kedua.

Ini akan menjadi kali kedua Mohamed Salah menjadi rekan setim Nunez, setelah periode yang mereka lalui bersama di Liverpool, antara tahun 2022 dan 2025, sebelum penyerang Uruguay itu pindah ke Al Hilal.

Selama periode tersebut, Salah menjadi bintang paling menonjol di Liverpool, dan memiliki peran terbesar dalam meraih gelar Liga Inggris "Premier League" untuk kedua kalinya dalam sejarah klub, dan yang pertama setelah absen selama 5 tahun.

Perlu diingat bahwa bintang Mesir itu bergabung dengan Trabzonspor selama periode transfer musim panas saat ini, dengan kontrak yang berlangsung selama dua musim, setelah berakhirnya perjalanan bersejarahnya bersama Liverpool, yang berlangsung selama 9 tahun, sejak tahun 2017.