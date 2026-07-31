Klub Inggris, Newcastle United, semakin dekat untuk mengumumkan secara resmi perekrutan pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, yang merupakan mantan direktur teknik Al-Ahli Saudi, setelah mencapai kesepakatan akhir dengan manajemen "Al-Raqi" terkait nilai klausul finansial untuk mengakhiri keterikatan sang pelatih dengan klub.

Menurut jaringan Inggris "Sky Sports", Newcastle akan membayar sekitar 9,5 juta pound sterling (11 juta euro) kepada Al-Ahli, sebagai imbalan untuk mendapatkan jasa Jaissle, yang akan menandatangani kontrak berdurasi empat musim, sementara pengumuman resmi transfer tersebut akan dilakukan dalam beberapa jam mendatang.

Persetujuan Newcastle untuk membayar nilai kompensasi ini datang setelah Al-Ahli mempertahankan hak finansialnya, sehingga klub Inggris tersebut merampungkan salah satu transfer pelatih paling menonjol pada musim panas ini, setelah memilih Jaissle untuk menggantikan pelatih Inggris, Eddie Howe.

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Sebelumnya, Jaissle sempat dekat untuk memperpanjang kontraknya dengan Al-Ahli untuk periode yang sama, namun negosiasi terhenti akibat perselisihan mengenai sejumlah klausul kontrak, yang paling menonjol adalah keinginan pelatih Jerman itu untuk memasukkan klausul yang memberinya nilai penuh kontraknya jika ia dipecat, hal yang ditolak oleh manajemen klub Saudi tersebut.

Jaissle meninggalkan Al-Ahli setelah tiga musim yang dihabiskannya bersama tim, sejak penunjukannya pada tahun 2023 sebagai pengganti pelatih Afrika Selatan, Pitso Mosimane, dan selama masa itu ia berhasil membawa "Al-Raqi" ke salah satu periode paling sukses dalam sejarahnya.

Selama perjalanannya bersama Al-Ahli, pelatih Jerman itu meraih gelar Liga Champions Asia Elite dua kali beruntun, serta membawa tim memenangi Piala Super Saudi, sehingga meninggalkan jejak yang kuat sebelum ia memulai tantangan baru di Liga Primer Inggris bersama Newcastle United.