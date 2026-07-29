Klub Chelsea telah merampungkan kesepakatan untuk merekrut penyerang Inggris Danny Welbeck, mantan bintang Manchester United dan pemain Brighton saat ini, dalam transfer mengejutkan yang mencerminkan arah klub London tersebut, di bawah asuhan pelatih barunya Xabi Alonso, untuk memperkuat opsi serangan mereka dengan pengalaman baru di Liga Primer Inggris.

Jurnalis Italia Fabrizio Romano, melalui akun-akunnya di media sosial, memastikan bahwa kesepakatan telah tercapai antara Chelsea dan Brighton, serta dengan sang pemain, seraya menyebutkan bahwa Welbeck akan menandatangani kontrak selama dua tahun dengan klub London tersebut, dan akan menjalani tes medis dalam waktu dekat, sebagai persiapan untuk merampungkan transfer serta mengumumkannya secara resmi.

Chelsea telah menunjukkan minatnya untuk merekrut Welbeck selama beberapa hari terakhir, di tengah penampilan apik yang ditunjukkan penyerang berusia 35 tahun tersebut bersama Brighton, setelah mencetak 10 gol dalam 30 pertandingan di Liga Primer Inggris pada musim 2024/2025, kemudian melanjutkan ketajamannya dengan mencetak 13 gol dalam 37 pertandingan pada musim 2025/2026.

Kemungkinan bergabungnya Welbeck ke Chelsea ini datang di saat tim tersebut memiliki sejumlah opsi serangan, dengan yang terdepan di antaranya adalah Marc Guiu, Liam Delap, Nicolas Jackson, dan Joao Pedro, namun manajemen klub menilai pengalaman mantan penyerang Manchester United tersebut sebagai tambahan penting bagi tim.

Transfer ini juga mengindikasikan bahwa Chelsea tengah bersiap untuk menata ulang kartu-kartunya di lini serang, di tengah kemungkinan hengkangnya sejumlah penyerangnya, di antaranya pemain Belanda Emmanuel Emega, yang berusia 23 tahun, dan yang bergabung ke klub dengan mahar 25 juta euro, meskipun kontraknya dengan Chelsea berlangsung hingga tahun 2033.

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