Bintang Mesir Mohamed Salah semakin dekat untuk menjalani petualangan baru di lapangan-lapangan Eropa, setelah negosiasinya dengan klub Turki Besiktas memasuki tahap akhir, sehingga "Raja Mesir" itu tinggal selangkah lagi mengenakan seragam raksasa Turki tersebut pada musim baru.

Salah sebelumnya telah menutup perjalanan bersejarahnya bersama Liverpool, setelah menghabiskan sembilan musim di dalam benteng "Anfield", di mana ia berhasil meraih seluruh gelar domestik dan kontinental yang mungkin didapat, di samping mencatatkan sejumlah rekor dan mengumpulkan penghargaan individu yang menjadikannya salah satu pemain terhebat dalam sejarah klub Inggris tersebut.

Menurut yang disebutkan oleh jurnalis Italia terpercaya Nicolo Schira, Besiktas telah mencapai kesepakatan dengan Mohamed Salah dan agennya terkait seluruh poin personal, di mana sang pemain akan menandatangani kontrak berdurasi satu musim, dengan gaji yang mencapai 12 juta euro.

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Schira menjelaskan bahwa kontrak tersebut mencakup klausul yang memungkinkan perpanjangan satu musim tambahan hingga musim panas 2028, seraya menyebutkan bahwa pelatih Italia Vincenzo Italiano memainkan peran penting dalam meyakinkan sang pemain terhadap proyek olahraga klub, yang turut berkontribusi dalam membawa negosiasi ke tahap-tahap akhirnya.

Ia menambahkan bahwa manajemen Besiktas saat ini tengah bekerja menyelesaikan sentuhan-sentuhan akhir sebelum pengumuman resmi kesepakatan tersebut, di tengah ekspektasi bahwa kesepakatan itu akan rampung dalam beberapa hari ke depan.

Meski sejumlah klub Liga Roshn Saudi berminat merekrut Salah pada periode lalu, laporan-laporan mengindikasikan bahwa tujuan Turki telah menjadi yang paling dekat, terutama dengan keinginan sang pemain untuk melanjutkan perjalanannya di dalam sepak bola Eropa, hal yang memberatkan timbangan ke arah Besiktas meski ada godaan finansial yang datang dari Saudi.